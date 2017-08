Deporte 26-08-2017

Deportes Linares quiere seguir con la racha positiva frente a Rengo

- Partido se juega esta tarde en el Tucapel Bustamante

Desde las 16:30 horas en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra, los linarenses se enfrentarán a Deportes Rengo en la fecha 19 del Torneo de la Tercera División del fútbol chileno.

Los dirigidos por Manuel “Monono” González van a salir a la cancha con Ivar González en el arco, Alejandro Fariña, Marcos Arriagada y Diego Fuentes en la defensa, luego Lucas Mondaca, Cristian Castillo, Eliecer Pérez, Valther Rozas, Cristian Liencura, Mauricio Rivera y Aarón Araya.

“El equipo está muy ilusionado y expectante para poder enfrentar este sábado a Rengo, hemos tenido una semana de trabajo intenso, y estamos muy motivados con el juego que estamos demostrando y con los resultados de los últimas fechas, tenemos muchas ganas como equipo de poder darle un bonito espectáculo a la gente, para dejar los puntos en casa”, indicó González.

El director técnico agregó: “queremos seguir mejorando nuestro nivel de juego, estamos súper convencidos que son capaces de más, tanto de forma colectiva, como de forma individual, y han entendido que todo eso se tiene que plasmar con el triunfo, ansiosos que llegue el sábado para jugar y queremos estar a la altura que tiene nuestro hincha linarense”.

En tanto el capitán Cristian Liencura, indicó que “ahora han logrado una madurez y comprenden que perfectamente pueden ganar los partidos. Al principio teníamos muchas dudas hay muchos jugadores que no tenían la experiencia de lo que era Tercera División , por eso los resultados no nos acompañaban , pero ya hemos tenido la experiencia de una rueda lo que se ha traducido en que ahora el equipo ha ganado experiencia para pararse de igual a igual con otros rivales. Nos hemos propuesto que de local sí o sí los puntos hay que dejarlos en casa”.

Los jugadores esperan que sean muchos los albirrojos de corazón que hoy estén en las graderías apoyándolos. La dirigencia ha manifestado que la entrada general costará 2 mil pesos, los socios mil pesos, y los niños y niñas hasta los 12 años entran gratis.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Además desde la dirigencia hicieron un llamado a los hinchas para tener un buen comportamiento en este partido frente a Rengo, ya que en los últimos partidos ha habido problemas que afectan a Deportes Linares.

“Reiteramos que se permitirá el acceso de las personas sólo por calle Rengo, no habrá acceso por calle Las Pataguas, ni por el camarín, ni por gimnasio oriente. Le pido a los socios, hinchas y a la barra, que entre todos podamos controlar a la gente que hace este tipo de daños, sabemos que son todos, pero son algunos elementos nocivos que vienen a empañar nuestra fiesta del fútbol. La prensa y familiares de jugadores también deberán entrar por calle Rengo. No se permitirá el acceso por Las Pataguas”, indicó el presidente de Deportes Linares, Marcos Álvarez.

COMO MARCHAN

El cuadro forastero se ubica en la cuarta posición de la tabla con 29 puntos; con 16 partidos jugados, de los cuales han ganado 9, dos empates y 5 derrotas; han convertido en 27 ocasiones y recibido en 22, tienen una diferencia de más 5.

Los albirrojos llevan 17 partidos jugados de los cuales registran 5 victorias, 6 empates y la misma cantidad de derrotas. Han perforado las redes en 27 ocasiones y en 23 han tenido que ir a buscar el balón al fondo de la red, un positivo de más 4 con 21 puntos a su haber.

CARTELERA DE LA 4 FECHA 2 RUEDA

Sábado 26

Lautaro de Buin - Gasparin 15:00 horas

M.Salamanca – Ovalle 16:00 horas

D. Linares – Rengo 16:30 horas

AC Colina – D. Limache 17:00 horas

Tomas Greig – Fernández Vial 17:00 horas

Domingo 27

Estación Central – Mejillones 16:00 horas

Real San Joaquín – Chimbarongo 17:00 horas



(Gerardo Domínguez, Redactor Deportivo)