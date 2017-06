Deporte 21-06-2017

Deportes Linares recibe apoyo transversal de políticos

El ex Alcalde Rolando Rentería realizó la donación de polerones de entrenamiento, y los concejales Paula Rodríguez y Michael Concha indicaron que apoyarán toda la ayuda que pida el club.

La dirigencia de Deportes Linares, se reunió con el ex Alcalde Rolando Rentería, quien de manera personal realizó un donativo de 180 mil pesos, para que el plantel pudiera adquirir los polerones para cada entrenamiento.

La dirigencia albirroja hizo un llamado a las empresas linarenses, a los políticos y a la comunidad, para que sigan apoyando a Deportes Linares, ya que es el equipo que representa a la ciudad de Linares en el fútbol de la Tercera División.

“Recibimos el aporte de la familia Rentería Rodríguez porque esto va en favor del desarrollo de nuestro proyecto y del bienestar de nuestros muchachos que son los que realizan el trabajo en cancha”, indicó Cristian Saldías, dirigente de Deportes Linares

Por su parte Rolando Rentería dijo que “es un aporte de la empresa Nexthea que tenemos con mi socio. Esperamos que este sea el primer aporte, y con el tiempo seguiremos apoyando a Deportes Linares, tal como lo hizo mi padre durante toda la vida”.

CONCEJALES

Además la dirigencia albirroja se reunió con la concejala Paula Rodríguez y el concejal Michael Concha, quienes indicaron que apoyarán la subvención de 20 millones que el municipio local le dará al Deportes Linares y así a cualquier ayuda que solicite el club que es una institución de fines de lucro y no una sociedad anónima.

“Se conversó con los concejales el tema de apurar la subvención municipal. Ellos verían la posibilidad de ponerlo en tabla antes, además le preguntamos por una subvención especial o extraordinaria y manifestaron que averiguarían si eso se podía realizara través de una modificación presupuestaria”, manifestó Saldías.

EN LO FUTBOLÍSTICO

A pesar de las precipitaciones, el plantel ya inició su preparación para enfrentar en la Región Metropolitana al cuadro de Estación Central, otro de los equipos que está arriba en tabla de colocaciones. El duelo que fue suspendido ante Colina se deberá jugar un día miércoles en la tarde antes que termine la primera rueda, de acuerdo a las bases del campeonato de Tercera División.

La única novedad hasta el momento es la partida del jugador Estefano Saldaño, que fue de mutuo acuerdo, tal como lo señaló el presidente de la institución Marcos Álvarez: “Creo que esperábamos más de él como jugador y por su bajo rendimiento fue desvinculado del plantel. Lo habíamos conversado, la idea de realizar una evaluación futbolística para ver quiénes son los jugadores que han rendido y quienes están al debe”, precisó el dirigente.

Los albirrojos deberán jugar su partido este sábado a las 16:00 horas, en el estadio José María Caro.