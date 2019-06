Deporte 11-06-2019

Deportes Linares sigue como exclusivo líder tras golear a Mejillones

Este viernes los albirrojos juegan en Rancagua desde las 20:00 horas

Una sinfonía futbolística brindó el “depo” ante Mejillones que no fue rival para los albirrojos. Con una tremenda asistencia, a pesar que se nos entregó que el publico controlado fue de 1425, con el respeto que nos merecen quienes están a cargo de la institución, creemos que había cerca de tres mil personas en las graderías y tribunas donde había un buen aforo, algo que deberán ver los dirigentes, porque después aparecen menos asistentes controlados. Lo mejor fue el Hat-Trick del máximo artillero Julio Castro, que sumó 12 tantos en su cuenta personal.

Están imparables los “toros” y dieron otro paso para seguir marcando la diferencia en este torneo de Tercera División. Los albirrojos derrocharon contundencia en todos los sectores del campo de juego. A los 2 minutos, Julio Castro tuvo la primera opción avisando que sería su tarde. Luego, seria Nazareno Fernández, quien disparó un tiro potente que paso muy cerca del pórtico visitante.

Pero llegaría la primera alegría para los albirrojos, luego de un pase en profundidad de Carlos Ahumada, para el máximo artillero Julio Castro, que, en su hábitat, en el área, sabe liquidar como los grandes. Con toque ante la salida del portero de Mejillones, facturaba el primero en su cuenta personal y la alegría para la hinchada.

Intentó Mejillones a los 15 minutos, tras un pase de Matías Farfán, para José Pizarro, quien disparó desde fuera del área y la pelota pasó muy cerca del portero David Pérez, en el arco sur.

Linares seguía atacando y en un balón nuevamente de Ahumada, para Bryan Núñez, quien le gana a los defensas, pasa sacar un centro al área chica y aparece con el olfato de los goleadores Castro, para anotar el segundo para los albirrojos y el segundo personal a los 16 minutos del primer tiempo. Todo era fiesta para el depo.

Claro, que a los 30 minutos una reacción en caliente de Luis Segura, le pasó la cuenta. El juez Nicolás Diaz, que observó la falta que cometió al jugador de Mejillones, Bastián Millas, sacó de inmediato el cartón “rojo” y Linares se quedó con uno menos.

Lo importante que en la cancha ni se notó el hombre menos que tenían los linarenses y siguió “machacando” al portero Nicolás Contreras, quien tuvo que manotear un tiro de Núñez, a los 35 del partido. Kevin Leiva, que realizó una jugada que proyectó talento, y cuando iba a disparar le cometieron una infracción. Un tiro libre que ejecutó el artillero Castro y otra vez el manotazo del portero de Mejillones, para salvar el arco. Al descanso con un 2 a 0 tranquilizador y marcando la diferencia.

COMPLEMENTO

El técnico Luis Pérez Franco realizó el primer movimiento en el cuadro linarense, y dejó en las duchas a Nazareno Fernández, para que ingresara Valther Rozas.

Al minuto 57, Julio Castro, proyectó un balón para Núñez, quien enganchó en el área, sacándose la marca de dos defensas y cuando sacó el disparo el portero otra vez impidió el tercer tanto para Linares. A los 69 minutos le mostraron cartulina amarilla al goleador Castro, quien se perdería el partido del viernes por acumulación de cartulinas.

Cuando se cumplían los 76 minutos se produjo el segundo cambio en Deportes Linares. La salida de Núñez dio paso a uno que volvió a vestir la camiseta albirroja después de 9 meses: Eliecer Pérez. Fue el propio Pérez, a los 84 minutos que le ganó al defensa sacó el centro y apareció Castro, y la pelota caprichosamente dio en el vertical del arco sur. Un minuto más tarde, abandonó Aarón Araya, para que ingresara Lucas Bustos, que también sería protagonista de esta goleada albirroja.

Al minuto 86, falta que le cometen al recién ingresado Bustos, el principal sancionó un tiro libre para el “depo” que es ejecutado por Leiva, y apareció el bendito del área para suspenderse en el aire y con un mortal cabezazo anidar el balón al fondo de la red, anotando el hat-trick en su cuenta personal y el tercero también para Linares.

Pero faltaba uno más, el golazo de Lucas Bustos, con un tiro potente fuera del área que se clavó en el arco de Contreras para cerrar una tarde que fue albirroja y decretar a los 89 minutos un contundente 4 a 0, con un Linares que está más sólido que nunca, sigue mandando y continúa invicto en el torneo; pero no hay tiempo para festejos, porque este viernes deberá enfrentar en calidad de forastero al equipo de Rancagua Sur.

FOTO: Julio Castro anotó un hat-trick.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (4): David Pérez, Pedro Toloza, Bastián Irribarra, Kevin Leiva, Luis Segura, Lucas Mondaca, Carlos Ahumada, Nazareno Fernández(Rozas), Julio Castro, Aarón Araya(Bustos) y Bryan Núñez(Pérez). DT: Luis Pérez Franco.

Mejillones (0): Nicolás Contreras, Nicolás Sierraalta, Kevin Guajardo, José Barraza, Bastián Millas, Ian Godoy, Abraham Bolados, David Villaroel, Matías Saavedra, José Pizarro y Matías Farfán. DT: Carlos Rojas.

Juez: Nicolás Diaz (5).

TABLA DE POSICIONES

Los albirrojos continúan a paso firme en el campeonato, continúan invictos y líderes exclusivos del campeonato, puesto que Trasandino, no jugó. Cumplidas 11 fechas, así quedaron las posiciones : Linares , 22 puntos (+13) ; Limache, 21 (+12) ; Trasandino, 19 , (+7) ; Rengo, 18 (+4) ; Municipal Salamanca, 18 (+3) ; Concepción, 16 (+5) ; Municipal Santiago , 15 (+5) ; Provincial Ovalle , 14 (+6) ; Unión Compañías, 13 ( -3) ; Rancagua Sur , 12 (-2) ; Osorno, 11 (-10) ; Pilmahue, 10 (-1) ; Mejillones, 10 (-4) ; Real San Joaquín, 7 ( -7) ; Ferroviarios 3 (-23) .

Próximos rivales de los albirrojos, faltando cuatro fechas para cerrar la primera rueda.

(V) Rancagua Sur

(L) Concepción

(V) Ovalle

(L) Limache

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo