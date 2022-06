Deportes 28-06-2022

Deportes Linares sigue como líder exclusivo de la Tercera A



Sin duda que el comienzo de la segunda rueda no ha sido fácil para los albirrojos. Así lo hemos visto en los encuentros ante Quillón, donde perdió su invicto y el más reciente ante Osorno. Los equipos saben que se juegan el todo o nada y los dirigidos por Luis Pérez Franco, tienen bajo el brazo una buena cuenta de ahorro, claro que, frente a Osorno, debieron extremar las tácticas para vencer a un corajudo equipo que mostró un excelente estilo de juego.

En lo netamente futbolístico, fue un partido bastante equilibrado en los primeros minutos. Con oportunidades en ambos pórticos y con Sebastián Aravena que estuvo despierto y cuando no pudo ,los palos llegaron en su auxilio. Un dato, en los 90 minutos cinco balones se estrellaron en el horizontal y vertical de Aravena, el portero linarense que tuvo su “cachito” de fortuna, en un puesto tan ingrato.

Pero a los 33 , en el minuto sagrado , llegó el anhelado tanto para los albirrojos mérito sin duda del portaviones Nicolás Arancibia , que fue a presionar en la salida birlo el balón disparo , el arquero de Osorno , manoteó la esférica y por el costado izquierdo la aparición de Cristian “milagrito” Monsalve , para anidar el balón al fondo de la red , celebración que festejaron los dirigentes en la tribuna y la barra que estaba castigada y que tuvo que ver el duelo desde la calle Rengo , en el acceso al reducto deportivo .

Antes de bajar el telón a los primeros 45 minutos, centro de Arancibia y se lo pierde en forma increíble Monsalve, era el segundo para el Depo.

COMPLEMENTO

De entradita, Dino Latorre sacó pintura al horizontal del portero de Linares. Luego vendría la “tapada” del portero Aravena, en un disparo a quemarropa de Roldan a los 50 minutos, era la igualdad para los osorninos. Con un Linares, que estaba literalmente embotellado, no lograba salir jugando, lo que tenía muy molesto al técnico Luis Pérez Franco, quien comenzó a mover su pizarra para realizar algunos cambios. Una vez más Aravena se transforma en figura para quedarse con un balón que se colaba en la red. Uno de los hechos que llamó la atención fue que Roberto Castro, que había ingresado en el segundo tiempo, alcanzó a jugar 16 minutos y fue rápidamente sustituido por el jugador Basoalto. El técnico explicaría en la nota post partido que no estaba en condiciones para seguir en la cancha. A los 88 minutos, otra vez el horizontal fue en auxilio del aquero de Deportes Linares. En los descuentos una gran jugada de Bastián Muñoz , otro de los destacados en el Depo , cuando la pelota se iba afuera , alcanzó a llegar Nicolás Arancibia para ir al piso, cambiarle la trayectoria, y de paso finiquitar el 2 a 0 para los albirrojos , en un partido que fue muy complejo , pero que a la postre tuvo su recompensa para el “Depo” que se mantiene como líder exclusivo del torneo de la Tercera A con 6 puntos de diferencia ante su más cercano perseguidor y que de paso enfrentara dos partidos claves , ante Lota de visita y Colchagua de local , para poner su nombre en la liguilla final donde se disputan los dos ascensos al fútbol profesional .

GOLEADORES

Cristian Monsalve: “fue un partido muy difícil, nos contó agarrar el ritmo. El gol me dio confianza, y mérito del equipo que corrió para sacar adelante esta tarea. Hoy extrañamos a nuestra gente, pero es de esperar que el próximo partido estamos con nuestra hinchada y feliz por haber marcado”.

En tanto que Nicolás Arancibia, dijo que “fue un duelo muy apretado, creo que Osorno es el equipo más complicado de la zona sur. Tuvieron 5 palos, pero nosotros trabajamos en la semana, la idea era hacer el gol y después cuidarnos. Seguimos con humildad, porque todavía no hemos conseguido nada, así que felices por estos tres puntos”.

RESULTADOS

La novena fecha registró los siguientes guarismos: Rengo 1 – Ranco 1; Rancagua Sur 2 – Colegio Quillón 0; Linares 2 – Osorno 0; Colchagua 1 – Lota 1.

TABLA DE POSICIONES

Deportes Linares continúa como líder exclusivo con 20 puntos, ahora con 6 más que Colchagua, que tiene 14; Ranco y Quillón 12; Osorno, Lota con 10; Rengo 9, y el colista ,Rancagua Sur, 8.

PRÓXIMA FECHA

Ranco – Colchagua

Lota – Linares

Osorno – Rancagua Sur

Quillón – Rengo





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo