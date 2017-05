Deporte 23-05-2017

Deportes Linares sólo consiguió empatar con el colista Mejillones

El rival mostró muy poco y pese a ello no pudo ser doblegado por los albirrojos

Deportes Linares consiguió un empate frente a Municipal Mejillones este fin de semana en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra, en la quinta fecha del Torneo de la Tercera División.

El marcador lo abrió Kevin Valencia en el 22´, y fue en el minuto 50, cuando Aarón Araya pone la paridad a 1, lo que le dio tranquilidad a los más de 500 hinchas albirrojos que apoyaron al club.

Poco duró el empate, ya que en el 56´ hubo falta contra Kevin Valencia, por lo que se decretó lanzamiento penal para Mejillones, lo que a la larga fue el 1 a 2 para los visitantes, gol que fue convertido por Felipe Herrera. Finalmente en el 90´ Pepe Rojas convierte el 2 a 2 para Deportes Linares.

MALESTAR

El resultado no dejó conforme ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico, quienes indicaron que se siguen cometiendo errores infantiles en los distintos encuentros que se han jugado tanto de visita, como de local.

“Para ser sincero estoy bastante desilusionado, porque no demostramos lo que hacemos en los entrenamientos, estoy decepcionado de no poder conseguir el objetivo puntual. Entramos con desequilibrio, en este partido fuimos distintos a lo que hicimos en Rengo y ese desequilibrio me tiene decepcionado”, manifestó Manuel González, director técnico de Deportes Linares.

Los jugadores también coincidieron con la apreciación del técnico y reconocieron el mal primer tiempo que enfrentaron: “estamos quemados por lo que fue el partido, trabajamos toda la semana para dejar los puntos en casa, creo que cometimos errores y ahora hay que pensar positivo y rescatar el segundo tiempo, porque no hicimos un mal segundo tiempo”, indicó César Salazar, Jugador de Deportes Linares.

Israel Salgado tampoco estaba conforme por el desempeño de Linares: “el primer tiempo fue desastroso, no deberíamos cometer esos errores, deberíamos jugar como el segundo tiempo todos los partidos, lamentablemente no fue así y hay que mejorar”.

Creemos que es el momento de reforzar este plantel, aunque sabemos que no están las “lucas” para hacerlo, porque hay que recordar que existen dos descensos. Por eso, para no perder la inversión, habrá que atreverse para buscar también los dos cupos para el ascenso lo que se transforma en una gran posibilidad para los albirrojos que necesitan imperiosamente potenciar al plantel.

Con el respeto que merece esta joven directiva que está a cargo de la institución, no han tenido la capacidad para agilizar la inscripción de dos jugadores que están esperando ya que tienen todas las ganas de jugar. Se trata de Mauricio Javier Rivera Gallegos de 20 años, quien viene a préstamo de Iberia y esta jornada estaría en la primera práctica. Y el otro elemento es Leonardo Mellado Rubio, delantero de 19 años, lo está financiando el empresario Marcelo Rodríguez. Ambos jugadores todavía no están inscritos.

Otro tema que es muy preocupante es que los albirrojos no han pagado una sola cuota del acuerdo con la ANFP, una situación que comienza a ponernos nerviosos puesto que existe un acuerdo entre estas entidades. No sea cosa que nos puedan desafiliar por no cumplir con lo del acuerdo, porque hay dos cuotas impagas y vamos camino a la tercera que está por vencer. Ojalá que no nos pase lo mismo que Lota y que se puedan solucionar estos problemas de la institución porque sería muy lamentable que a mitad de camino nos saquen de toda competencia.

Una baja muy importante para el próximo partido será Freddy Vásquez, quien fue expulsado al término del partido por reclamar al juez del compromiso, un “infantilismo” porque ya no había nada que hacer y la igualdad era una realidad en el Tucapel Bustamante Lastra.

En el partido frente a Mejillones, fueron 500 personas las que llegaron al polideportivo de la calle Rengo, quienes dejaron en boletería la suma de $437.500 pesos.