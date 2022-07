Deportes 26-07-2022

Deportes Linares sólo piensa en la liguilla final



Fue un partido bastante raro, durante el fin de semana. Con Linares que definitivamente tiene su talón de Aquiles en las superficies sintéticas, incluso el duelo ante Rancagua Sur se disputó en la cancha del estadio Guillermo Saavedra de la región de O’Higgins. A pesar de todas las dificultades en el primer tiempo los albirrojos terminaron airosos con Sebastián Aravena, consolidado como la figura de los primeros 45 minutos.

El primer tanto para Rancagua Sur, nació de una pelota detenida al área, que no pudo despejar la defensa linarense y apareció la pierna del jugador Pablo Paredes para que el balón besara la red. El segundo tanto llegó a través de un penal bastante polémico , luego de un centro al área y que para el juez hubo mano del defensa de Linares. A los 46 del segundo tiempo , frente al balón Kevin Valdés , para anotar el definitivo 2 a 0 para Rancagua Sur y sellar la victoria de los rancagüinos que luchan por no perder la categoría , en cambio Deportes Linares deberá aprender que estos errores que no los puede cometer en el campeonato final donde llegan los 8 mejores. Hasta el momento los equipos que estarían disputando el ascenso son, en la zona norte: Provincial Ovalle, Colina, Municipal Santiago, y Unión Compañías. En tanto que en la zona sur: Linares, Rengo, Osorno y Ranco.

REACCIONES

El capitán albirrojo Ítalo Müller, coincidió que fue un partido raro: “hoy jugamos contra todos, con un arbitraje que no estuvo a la altura. No hicimos un buen partido nos falto ambientarnos a la cancha, pero son cosas que pasan y lo más importante que no podemos cometer estos errores en la liguilla”.

Para el portero de Linares, Sebastián Aravena “fue un partido muy complicado, donde ellos se jugaron cada balón, porque están luchando por no perder la categoría. No se nos dio el resultado positivo que veníamos a buscar. Una vez más con un arbitraje paupérrimo. Creo que no fue penal porque la mano fue del jugador de Rancagua Sur, pero ya pasó, ahora tenemos que abocarnos para disputar el último duelo del campeonato y lo más importante la liguilla donde nos jugamos todo el trabajo del año”.

En tanto el técnico albirrojo, Luis Pérez Franco, le bajo el perfil a la derrota: “para nosotros un partido más. Para ellos eran importantes los tres puntos, ahora a sacar lecciones de lo que hicimos, quería ver a varios chicos que no habían tenido continuidad. La tarea es prepararnos para la liguilla, que será difícil. La idea es recuperar a los jugadores que están lesionados. Tenemos que mejorar y sobre todo esto que nos sirva para no cometer estos baches en el campeonato final”.

RESULTADOS

La penúltima fecha, registró los siguientes resultados: Osorno 2 – Ranco 0; Quillón 1 – Lota 1; Rengo 2 – Colchagua 0 y Rancagua Sur 2 – Linares 0.

UBICACIONES

El único clasificado del grupo sur y que puede estar tranquilo es Deportes Linares, con 26 unidades; luego luchan por un cupo, Rengo 19, Osorno, 17; Provincial Ranco, con 16; Colegio Quillón, 15; Colchagua, 14; Lota, 14; Rancagua Sur, con 12.

ULTIMA FECHA

Hay que consignar que existen dos partidos pendientes y de acuerdo al reglamento se deberían jugar antes de programar la última fecha. Los duelos son: Colchagua con Rancagua Sur y Rancagua Sur – Lota.

De jugarse este fin de semana la última jornada contempla los siguientes duelos:

Provincial Ranco – Rancagua Sur

Linares – Rengo

Colchagua – Quillón

Lota – Osorno



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo