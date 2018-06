Deporte 06-06-2018

Deportes Linares volvió a las prácticas para preparar duelo frente a Rengo

Partido se diputará este sábado desde las 16:30 horas.

Ya dieron vuelta la página, luego de la paupérrima presentación en San Ramón, en la Región Metropolitana. Los albirrojos no jugaron a nada en gran parte de los 90 minutos, algo que sorprendió porque el rival está más abajo en la tabla de colocaciones, pero todos sabemos que el fútbol no tiene lógica. Duelo que pudimos observar gracias a los avances tecnológicos, un equipo que no tuvo un buen pasar en una cancha sintética y en un horario poco habitual.

Lo lamentable es que los linarenses se alejan 6 puntos del líder, Deportes Limache, y 5 de Brujas de Salamanca. Convengamos en que los dirigidos por el “monono” González, todavía no juegan con estos dos rivales. Aunque también los resultados fueron amigables para los linarenses a pesar de la derrota.

Para el cuadro de Municipal Santiago, convirtieron los goles Diego Delgado a los 30 minutos, y al minuto 75 luego de un disparo fuera del área del jugador Bastián Meza, que factura el 2 a 0 para los locales. Bajón futbolístico de los albirrojos que esperaban sumar los tres puntos ante un rival que en el papel asomaba como débil.

TÉCNICO

“Fue una derrota muy dolorosa, porque la verdad es que veníamos con muchas expectativas, e ilusionados en que podríamos llevarnos los 3 puntos, eso no sucedió, hay que ser realistas porque nos ganaron bien, hoy nos vimos superados por varios factores, pero vuelvo a decir que el rival nos ganó bien”, manifestó el Director Técnico Manuel “Monono” González.

El entrenador también agregó, “el equipo no funcionó como lo venía haciendo, tuvimos algunos momentos en los que intentamos encontrarnos, y el funcionamiento de ellos fue equilibrado, defendieron bien y cuando atacaron, convirtieron”.

PROXIMO ENCUENTRO



El partido ante Rengo del próximo sábado se disputará en nuevo horario desde las 16:30 horas, donde se espera que a pesar de esta derrota los hinchas albirrojos acompañen con su presencia al equipo, para ganar estos tres puntos y mantener el invicto en casa.

RESULTADOS DE LA OCTAVA FECHA

Provincial Ovalle 1- Tomas Greig 1

Colina 9 - Macul 3

Trasandino 0 - Rancagua Sur 0

Mejillones 2 – Salamanca 3

Municipal Santiago 2 – Linares 0

Rengo 3 – Osorno 3

Limache 5 – Lautaro 0

TABLA DE POSICIONES

1.- Limache 19

2.- Salamanca 18

3.- Colina 16

4.- Ovalle 13

Linares 13

6.- Municipal Santiago 11

Rancagua Sur 11

Trasandino 11

9.- Lautaro 9

10.- Tomas Greig 8

11.- Osorno 5

Real San Joaquín 5

Rengo 5

14.- Mejillones 4

Macul 4

PRÓXIMA FECHA

Lautaro – Ovalle

Osorno – Limache

Linares – Rengo

Salamanca – Municipal Santiago

Rancagua – Mejillones

San Joaquín – Trasandino





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo