Deportes Linares volvió a las prácticas pensando en Trasandino

Jugador Valther Rozas abandonó la institución

No lo pensó dos veces, cuando las oportunidades se presentan hay que aprovecharlas. Una mejora en el aspecto económico también fue fundamental para la partida del jugador Valther Rozas, El jugador ya estampó su firma en el fútbol joven de Rangers De Talca, luego de una evaluación que estuvo a cargo del profesor Héctor Tapia y Luis Guajardo, los cuales dieron el visto bueno a su llegada.

La llegada al fútbol joven del ex técnico linarense Manuel “monono” González, también gatilló la salida del excelente jugador quien con 18 años quiere buscar la posibilidad de triunfar en un fútbol que, sin duda, puede ser una gran vitrina para llegar al profesionalismo.

Manuel “monono” González, ex deté de los albirrojos, señaló que la situación la conversó con el presidente Marcos Álvarez y el actual técnico Rubén Martínez. “Quiero aclarar que esta fue una decisión del jugador, porque no soy de esos tipos que le hacen daño a un club que le dado la posibilidad en mi caso de haberme desarrollado como técnico. Además de realizar un proceso que fue muy lindo con las pruebas de jugadores que realicé en la previa del presente torneo algo inédito y que se logró la identificación del plantel de Linares con su gente. Sé que en lo económico todavía existe algo pendiente con el cuerpo técnico que me acompañó en esta tarea , pero soy un convencido que la actual directiva no podrá desconocer jamás que realizamos y lo digo con toda humildad conversaciones con Arturo Salah, para que la institución pudiera ingresar al torneo de tercera , y el ente rector del fútbol chileno les entregara un certificado señalando que Deportes Linares no tenía deuda con la ANFP , por el pago que realizó el sindicato de futbolistas con los jugadores que descendieron de la Segunda Profesional , lo que era fundamental para participar en Tercera División”, afirmó.

PENSANDO EN TRASANDINO

Los albirrojos, volvieron a las practicas con la mente puesta en Trasandino, equipo al que deberán enfrentar este sábado a las 17:30 horas en el Tucapel Bustamante Lastra, en otra verdadera final ya que se enfrentan nuevamente a otro rival directo donde- como lo ha reiterado el técnico Rubén Martínez- no hay margen de error y tienen la necesidad imperiosa de sumar puntos para seguir en la búsqueda de la clasificación a la liguilla final del campeonato de Tercera División que se jugará todos contra todos en partidos de local y de vista entre los cuatro equipos con mejores puntajes.

ELECCIONES

Pero no sólo se jugará en la cancha este sábado 1 de septiembre. También los socios que están al día deberán elegir a quienes dirigirán los destinos de la institución. Recordar que va a la reelección el actual presidente y esta noche se debería conocer si hay más postulantes al sillón albirrojo.



