Deporte 17-02-2018

Deportista Linarense de 15 años parte a estados Unidos a entrenar a un centro de Alto rendimiento

Isidora Romero es gimnasta y se especializa en salto, desde los 6 años practica esta disciplina, y va por más. Por primera vez en nuestra historia, una deportista llega tan lejos. Esta es su historia.

Isidora Romero tiene 15 años, a diferencia de las chicas de su edad, no va a fiestas ni pijamadas, ella Entrena, y lo hace de lunes a sábado, cinco horas diarias. Esto es serio, dejó el colegio y este viernes 23 parte a Estados Unidos. La razón: entrenará en un centro de alto rendimiento en Virginia Beach junto a los mejores. Ahora su día será aún más arduo, deberá trabajar 8 horas diarias, 6 veces a la semana para llegar al nivel que quiere estar.

Es joven, pero tiene las cosas claras, hace un mes se fue a vivir a Santiago, dejó familia, amigos y su colegio. Partió en busca de sus sueños, allí vive con su entrenadora de la Escuela Italiana. Fue con esta decisión que comenzó a tejerse la historia de este viaje. Cuenta que estando allí junto a las mejores deportistas surgió la posibilidad de enviar su curriculum para ver si podía ser aceptada en la “Excalibur Gymnastics” y el sueño ocurrió.

Pero, ¿cómo es que una linarense logra llegar tan lejos?. Su historia comienza a los 6 años en un taller de gimnasia artística del colegio, su talento era evidente, allí la entrenadora vio su potencial por lo que instó a la familia de Isidora a hacer la postulación a la Universidad Católica del Maule. Quedó, y allí comenzó a entrenar tres veces a la semana. Pero no era suficiente, querían que fuera más, por lo menos cinco veces por semana. Entre eso, participó de un Sudamericano y sacó medalla de bronce. Fue en este momento que sus padres comprendieron que no era un hobby, que se lo estaba tomando en serio.

Hace 3 días se hizo oficial el viaje, había tenido problemas con su visa y este viernes la Municipalidad de Linares preparó un desayuno para despedirla, felicitarla y hacer oficial el apoyo.

“Ha sido la mejor deportista de nuestra ciudad, la mejor gimnasta que ha tenido Linares, ojalá que sea por mucho tiempo… porque tus sueños son también los nuestros”, expresó el alcalde Mario Meza. El edil, también contó que desde hace un año la han apoyado económicamente. Y han duplicado el esfuerzo para este nueva etapa, “porque queremos que ojalá todos los niños de linares puedan llegar lejos con sus capacidades y talentos” dijo la autoridad comunal.” Queremos que te vaya muy bien, que te preocupes sólo de entrenar” finalizó.

Por su parte el concejal Michael Concha aclaró que la subvención la hacen a través del Consejo Local de deportes y ellos administran el dinero para Isidora.



Las metas de la joven gimnasta son hacer una buena presentación en el ODESUR que será en junio de este año. Luego el gran sueño es el panamericano 2023. Chile es país oficial y ella quiere ser una de las mejores.

Para Bárbara, mamá de Isidora, ha sido súper complicado, “Hemos tenido altos y bajos, pero ella como deportista ha sabido esquivar los problemas. Ella es feliz entrenando. No ha tenido vacaciones y no le importa, su vida es su deporte” cuenta emocionada, quien desde que su hija es pequeña ha tenido que aprender a aceptar esta decisión, porque en esto es enfática “siempre le entregamos la decisión a ella”. Es que Bárbara miraba como su hija se perdía de muchas cosas; de cumpleaños, fiestas… pero con los años lo entendió: esto no era un hobby, era una forma de vida “Y cuando uno no es deportista cuesta entenderlo”.

Pero dejar fiestas y amigos de lado no ha sido lo único difícil que le ha tocado vivir a la deportista, ya que a sus cortos 11 años ya viajaba sola a Talca. Esto fue lo que más la marcó “muchos inspectores me bajaban del bus, me decían que no podía viajar sola”, cuenta Isidora, quien asegura que esta fue una de las etapas más difíciles, pero que siempre supo salir adelante porque tenía la inquietud.

Hace un año cuando tomó la decisión de dejar el colegio -luego de que el profesor de Talca se lo planteara varias veces y ella le jurara que nunca lo haría- comprendió: esta era una decisión de vida.