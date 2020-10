Deporte 27-10-2020

Deportista linarense, María Francisca Biava, sueña con los Juegos Olímpicos de París 2024



La destacada deportista de Tiro con Arco fue convocada a la selección nacional, cuando se desató la pandemia. Sus planes para el presente 2020 se trastocaron, pero mantiene firme su objetivo para 4 años más.







Una agenda recargada de competencias tenía previsto cumplir María Francisca Biava Rojas, especialista en Tiro con Arco, integrante del Club Quásar de Linares.

Sin embargo, la pandemia provocó un giro para todas las actividades.

A principios de año, Mindep-IND le apoyó con dos polerones, dos relojes polares para el pulso, una bicicleta estática, 5 bosu para el equilibrio, una banca de press, dos pares de zapatillas y tres kits de bandas elásticas para continuar con sus entrenamientos y perfeccionar la técnica en esta compleja disciplina deportiva.

La Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, expresó “ella es una deportista de grandes condiciones y muchas proyecciones en este deporte que es fuerte en la ciudad de Linares. Le hemos hecho un acompañamiento permanente lo que la ha llevado a obtener logros que hoy son importantes para su carrera deportiva. Para la administración de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, es prioridad la búsqueda de talentos deportivos con miras al alto rendimiento y María Francisca se encuentra en esa línea. Como bien, ella nos indica, sueña con estar en os próximos Juegos Olímpicos de París 2024”, dijo la autoridad del deporte regional.

Hasta antes de la pandemia, estaba lanzando doscientas flechas diarias.

A partir de ahí, todo cambió reconoció la deportista “durante estos meses, me he tenido que adaptar mis entrenamientos en casa. Felizmente tengo las condiciones para hacerlo. No ha sido fácil. Para el verano pasado me encontraba entrenando en Santiago, así que a raíz de la pandemia, tuve que reorganizar mis planes y venirme a entrenar a Linares”.

En la capital, sus avances están siendo observados por el cuerpo técnico del Team Chile “me encuentro en el alto rendimiento, entrenando con la selección nacional juvenil, pero lo que espero es llegar a la elite de este deporte a nivel internacional. Mis metas y objetivos en este deporte y lo he tenido desde pequeña muy claro, es muy grande y de mucho trabajo que es llegar a los Juegos Olímpicos de 2024. En eso estamos”, agregó María Francisca Biava, quien compatibiliza su deporte con los estudios de Ingeniería Civil Industrial.



LOGROS DEPORTIVOS



María Francisca Biava Rojas ha sido dos veces vice campeona nacional en 40m y 60m; vice campeona Indoor categoría adulto en 2019, tercera nacional juvenil en categoría Outdoor 2019, clasificada a los Juegos Panamericanos de Tiro con Arco de Colombia 2018 donde quedó entre las 10 mejores del Continente en categoría cadetes.

Su entrenadora, Soledad Rojas explicó las consecuencias de la pandemia para su pupila “sin dudas la crisis sanitaria ha afectado a nuestros deportistas. María Francisca tenía preparado para 2020, se tuvo que cambiar. Sin embargo, ha continuado entrenando, ya que cuenta con las condiciones para hacerlo. Este 2020 debería haber estado en Santiago. Ingresó a la Universidad, además de ser parte de la selección nacional juvenil. También le ha afectado en la parte psicológica, así que ha recibido apoyo de profesionales del COCH”.

Para el presente año, la agenda de María Francisca Biava estaba prácticamente copada y que le favorecería en su clasificación nacional, pero todo fue distinto a lo planeado “se tenía programado siempre los 4 ránking nacionales outdoor y 4 nacionales indoor. Lamentablemente se alcanzó a competir en dos. En el primer ránking nacional se buscaban los cupos para viajar a México por los cupos a los Juegos Olímpicos. Lamentablemente no clasificó al quedar 4° y la Federación decidió viajar con 3 deportistas, lo que no sucedió debido a la pandemia. En el 2° ránking, donde compitió en su categoría, clasificó a la Copa del Mundo de Colombia y a los Juegos Bolivarianos de la Juventud a realizarse en Sucre, Bolivia. La pandemia obligó a suspender todos los campeonatos nacionales e internacionales y no hay fechas para que las reprogramen”, añadió la DT Soledad Rojas.

El Tiro con Arco consiste en acertar lo más cerca del centro de la diana para obtener el máximo número de puntos.

Existen siete modalidades: Tiro con arco sobre diana al aire libre, Tiro con arco en sala; Tiro de Campo; Tiro con Arco de larga distancia; Carrera arco; Esquí Arco y Recorrido de Bosque.

Otras figuras maulinas son Nicolás Hernández, vi campeón nacional adulto Indoor 2019 en Iquique y vice campeón nacional Outdoor infantil B 2019; Emilia Méndez, vice campeona nacional infantil B en 2018 y campeona nacional en infantil B 2019; Bernardita Biava, vice campeona nacional infantil A en 2018, campeona interclubes 2018 en Arica, tercera en el nacional escolar 2018 y campeona nacional infantil B 2020; todos del Club de Tiro con Arco Quásar de Linares y Elier Fuster Alarcón, seleccionado nacional máster, campeón mundial en Chile 2019 y vice campeón nacional 2020 del Club Tres Arcos de Linares, entre otros.