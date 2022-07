Deportes 07-07-2022

Deportistas linarenses sacaron cuentas alegres en XIX versión de los Juegos Bolivarianos

• La comitiva del Team Chile, que fue financiada por el Ministerio del Deporte, a través del IND, tuvo en sus filas a exponentes locales, que cumplieron una brillante participación

Llegó a su fin la versión XIX de los Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022 de Colombia, competencia que tuvo en acción a 343 deportistas del Team Chile, de los cuales más de 20 pertenecen a la región del Maule.

31 fueron las disciplinas que se desarrollaron en estas competencias, que tuvo en acción a representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. En la instancia, el Team Chile cosechó 157 medallas, de las cuales 37 fueron de oro, 49 de plata y 71 de bronce, ubicándose en el cuarto lugar.

ACTUACIÓN

Por su parte, la actuación de los deportistas de la región del Maule fue más que positiva, pues los exponentes de esta parte del país conquistaron 17 preseas, entre ellas tres de oro, 9 de plata y cinco de bronce, siendo el talquino Gustavo Gómez el deportista más destacado en el tenis de mesa.

Al respecto, el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, aseguró: “Estamos muy contentos y orgullosos con la participación de la delegación del Maule. Estas medallas vienen a demostrar el gran nivel que tienen nuestros deportistas a nivel internacional. Esperamos que estos buenos resultados se sigan manteniendo en el tiempo, en las próximas competencias que se avecinas, con total énfasis en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023”,

DESTACADOS

El deportista con mayor cantidad de medallas fue Gustavo Gómez del tenis de mesa, quien obtuvo un oro en dobles mixtos y plata en equipos, doble masculino e individual. En la misma disciplina también destacó la curicana, Judith Morales, quien sumó un oro en la competencia por equipos.

"Estoy feliz de representar a la región del Maule, de ser el deportista con más medallas de la región. Me hubiera gustado que más hubieran sido más de oro, pero es un balance súper positivo el haber llegado a todas las finales y estoy muy contento, no tan satisfecho, pero contento como jugué, como llevé el torneo y ahora a prepararse para los nuevos eventos que se nos vienen", dijo Gustavo Gómez.

El canotaje fue otro de los deportes que entregó grandes satisfacciones, con lo que fue el oro de Matías Núñez en K4 500 metros; la plata y el bronce de Karen Roco en las pruebas C1 200 metros y C2 500 metros, respectivamente; la presea de segundo lugar de Fernanda Iracheta en K4 500 metros, sumado a los bronces de Michael Martínez en C1 1000 metros y Goviana Reyes K1 500 metros.

EXPERIENCIA

"Fue muy buena la experiencia. Nos costó aclimatarnos, pero en general lo disfruté y lo pasé muy bien. En cuanto al equipo a nivel general, nos fue súper bien, hicimos algo que hace mucho tiempo no se hacía. Ahora nos estamos preparando para competencias internacionales, que nos pueden dar el cupo a Santiago 2023 y tenemos mucha esperanza en lograrlo", dijo Núñez.

Por otra parte, los ciclistas curicanos Matías y Cristian Arriagada consiguieron plata en la prueba de persecución, a lo que se sumó la medalla de bronce en ómnium de Cristian.

En el boxeo, el talquino, Miguel Véliz, se colgó el metal de plata en +91 kilos, mientras que la curicana, Antonia Valdés, en lucha, logró medalla de bronce en categoría +57 kilos. El linarense, Rafael Fuentes, logró el segundo puesto en el vóleibol masculino. Finalmente, también linarense, Rocío Muñoz se ubicó en el segundo lugar en la posta 4x400.

Cabe consignar que los exponentes llegaron a esta convocatoria gracias a la inversión estatal de más de 630 millones de pesos, que realizó el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional del Deporte. En esta pasada, la delegación nacional compitió con 127 deportistas con becas Proddar y 50 deportistas del programa “Promesas Chile”, mientras que quieres obtuvieron presea de oro, podrán postular a beneficios del Mindep-IND.