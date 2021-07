Deportistas universitarios compiten en línea para ganarle a la pandemia

Deportes 09-07-2021

La autodisciplina que se cultiva con la práctica deportiva es clave para alcanzar los objetivos trazados, camino del cual saben bien los estudiantes deportistas que integran las más de 30 ramas deportivas que defienden la camiseta de la Universidad Católica del Maule (UCM) en las diferentes ligas e instancias competitivas de la educación superior en Chile. Si bien el panorama ha cambiado radicalmente empujado por las restricciones y medidas de prevención por la pandemia, la pasión y sed por el triunfo siguen intactos.

En relación a cómo los deportistas y ramas deportivas de la UCM han vivido la pandemia, Gastón Díaz, jefe del Departamento de Deportes del plantel, señaló que “Ha sido un proceso bien complejo, no solamente ahora en la instancia de la pandemia, sino que, desde el estallido social, donde se suspendieron torneos nacionales como FENAUDE y LDES. El 2020 con la pandemia, no teníamos conocimiento sobre el virus. Este 2021 hemos podidos trabajar y reunirnos en diferentes instancias en línea, sabemos que no es lo mismo, pero hemos podido trabajar un poco sobre reintegro deportivo y fortalecimiento de estructuras. Es complejo, ya que no pensamos en un deporte colectivo en el que tengo que interactuar con otros en un espacio físico”, comentó.

Tomás Roa, estudiante de 5to año de Pedagogía en Educación Física de la UCM, obtuvo recientemente el 2ndo lugar Torneo de FIFA organizado por la Federación Nacional Universitaria de Deportes promueve el desarrollo deportivo en la Educación Superior (FENAUDE), en el cual participaron 128 competidores de distintas universidades del país. “El balance en general fue positivo, si bien el segundo lugar, no es lo que me hubiera gustado al comienzo, llegué invicto a la final con nueve partidos ganados y un empate, sumándole que en todos ellos había sido ampliamente superior, sin embargo, en la final no se pudieron concretar las oportunidades para haberme llevado el primer lugar, cabe mencionar que antes del inicio del torneo mi meta era llevarme una medalla”, señaló agregando que la clave fue que “el FIFA al ser un juego muy estratégico y estresante a su vez, decidí apelar a la tranquilidad y a la frescura mental para afrontar el torneo de la mejor manera posible, y sabía que de esta manera me podía ir bien”, comentó..

Otro caso de buenos resultados deportivos en medio de la pandemia, es el de Isi Romero, estudiante de Kinesiología UCM, actualmente finalista de torneo de Gimnasia Artística FENAUDE, torneo que disputará la final el 17 de julio próximo.

"Entrenar en esta época ha sido difícil, pero se ha podido. Al principio costaba mucho porque tuvimos que cambiar horarios, haciéndolo de siete a ocho de la mañana, para que no nos calzara con horas académicas, además que fue todo distinto, porque no se puede entrenar con aparatos, que son fundamentales para las gimnastas, además de no tener al entrenador que nos esté corrigiendo y dando ese feedback para poder mejorar los ejercicios, lo que online, obviamente fue mucho más difícil, pero dentro de las limitaciones, hemos podido entrenar bien, igual espero poder luego volver a entrenar en el gimnasio", comentó.

"La competencia se realiza mediante video, que se envían, los jueces los evalúan y luego llegan las respuestas, teniendo en cuenta que hay tres categorías, clasificando las mejores para una final, la que será en vivo, con jueces presenciales", agregó.