Deporte 23-08-2020

Deportistas-Usuarios de Teletón recibieron implementos deportivos de Mindep-IND



Recorrido comenzó en casa de la tenimesista Débora Díaz y continuó con otros dieciséis deportistas adaptados y paralímpicos que entrenan en casa, producto del confinamiento.

17 usuarios y usuarias del Instituto Teletón-Talca, recibieron de Mindep-IND, materiales deportivos para continuar sus entrenamientos en casa, debido a los tiempos de pandemia.

Simbólicamente el grupo fue representado por la tenimesista paralímpica, Débora Díaz de 17 años, a quien se le obsequió un balón de básquetbol, una mini colchoneta y mancuernas

Hasta su domicilio llegaron la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, el Director del Instituto Teletón-Talca, Dr. Juan Claudio López Monardes y Coordinador de la Unidad de ejercicio del deporte adaptado, Cristián Cherif González.

Este material deportivo avaluado en poco más de 1 millón de pesos, financiado por el Mindep-IND, permitirá a los beneficiarios (rias) continuar con sus procesos de mantención física y deportiva durante este período de confinamiento.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez expresó “conversé con Débora. Fue una circunstancia de la vida lo que le pasó. Ella sufrió un golpe en el colegio. Hoy realiza actividad física y deporte, lo que le sirve para ser mucho más autovalente de lo que se ha ido desarrollando. La insté para que siga en el tenis de mesa. El deporte le va abrir varias brechas en su vida, le dije, así que feliz de haberla acompañado. También conversé con su mamá quien está muy agradecida de Teletón y Mindep-IND, ya que a través del deporte ha visto una oportunidad de ayuda. El deporte la ha ayudado, entonces es una instancia que tenemos que seguir trabajando ya que como nos indica la Política Nacional de la Actividad Física y Deporte, es promocionarla bajo todas las instancias y qué mejor con deportistas con discapacidad, ya que está comprobado que éste les permite ser auto Valente, independiente y mejorar su calidad de vida”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Agregó la Seremi Alejandra Ramos que “en estos dos años y medio de gestión he querido desarrollar lo mejor posible el deporte en la Región. Fue un desafío que me propuse. Tenemos que seguir insistiendo en los convenios, ya que hay que trabajar en equipo, tal cual se ha hecho con Sename, el deporte adaptado y paralímpico, con el Instituto Teletón y otras mesas que podrían ser replicadas por otras regiones”, dijo.

Recordó más adelante, que en 2021 hay en agenda un Campeonato Mundial Juvenil de Deporte Adaptado y para 2023, Santiago de Chile será sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, lo que demuestra el interés y prioridad que el Mindep-IND le está dando a estas actividades.

Sobre el particular, el Director del Instituto Teletón-Talca, Dr. Juan Claudio López Monardes señaló “para Instituto Teletón es un gran orgullo y una gran satisfacción estar entregando implementos deportivos a nuestros usuarios de la Unidad de Deporte y Ejercicio Adaptado, lo cual va a permitir continuar con las actividades deportivas, recreativas y terapéuticas hacia este proceso de rehabilitación”.

En este recorrido por los domicilios de los deportistas y usuarios del Instituto Teletón, se distribuyeron balones de fútbol, balones de básquetbol, balones de vóleibol, bandas elásticas, marcuernas, mini colchonetas y mat, entre otros elementos para los entrenamientos.