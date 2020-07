Opinión 10-07-2020

Derechita cobarde

Los parlamentarios del Maule han dejado muy mal puesta a nuestra región. Salvo el Diputado Urrutia que votó en contra de la iniciativa de retirar el 10% de los fondos de las AFP y una abstención del Diputado Rentería, todos los demás votaron a favor de este pésimo proyecto. Como adolescentes en el estadio, saltaron en el hemiciclo para celebrar el triunfo de la izquierda ignorante. Podíamos esperar que los defensores de los exonerados falsos, del régimen de Maduro y los socios del presidente de Argentina, los cómplices de los vándalos de octubre votaran a favor. Lo que llamó la atención, fue que quienes “dicen” ser parte del gobierno y de la alianza, hubiesen votado a favor de la iniciativa. Es una lástima, pues, aunque se les explicó con peras y manzanas, no entendieran nada. Fue más poderosa la contaminación populista de la izquierda que como un virus hizo estragos en la coalición de derecha. Argumentando que la gente tiene que comer y que el gobierno (su propio gobierno) no había estado a la altura, dieron el paso en falso. Cayeron en la trampa y no fueron capaces de hacer números básicos para darse cuenta de que lo que busca la izquierda es eliminar el sistema de AFP. Así como en Argentina, bajo el pretexto de la desigualdad, no dudaron en robarse los ahorros de los trabajadores, acá vamos en esa dirección. Antes atacaban el estilo del Ministro de Hacienda anterior, pero ahora en que el ministro Briones hizo todo lo posible -con paciencia infinita- para explicarles que aprobar el retiro de los fondos previsionales es una mala idea, siguieron adelante.

No bastaron las explicaciones de varios economistas de izquierda, quienes se oponen a esta absurda propuesta. Pasará el tiempo y aquellos que se quedaron sin fondos previsionales, golpearán la puerta del Estado para que sean atendidos. No les bastó la experiencia del Perú, en que los fondos retirados se acabaron rápidamente, pues se la gastaron en bienes superfluos y no se resolvió nada.

Chile pierde en seriedad. Para los que no entienden o no conocen, pues su mundo es muy pequeño, esto traerá, de aprobarse en el Senado, caídas en la valorización de las empresas chilenas, en la clasificación de riesgo de Chile en los mercados internacionales y una disminución de la inversión extranjera, pues Chile pasa a ser un poco mas bananero que antes. Los políticos locales, son capaces de cualquier cosa, con tal de aferrarse a su cargo y no perder los privilegios. Los alcaldes quieren ser diputados, los diputados senadores. Piensan en ellos y no en Chile. El nivel de nuestros parlamentarios, con pocas excepciones, es muy mediocre. Muchos de ellos no entienden lo que legislan. Es cosa de verlos cuando hablan en la televisión y opinan de temas que no dominan y nadie los interpela, pues los periodistas tampoco lo entienden. Ayer en televisión observé a senadores derechamente mintiendo, inventando cifras y desprestigiando al sistema de pensiones con argumentos falaces. Vienen días difíciles para Chile. Tendremos mucho desempleo, agudizado por el casi millón de inmigrantes que arribaron a Chile ilegalmente bajo Bachelet. Los estragos de la pandemia aun no están valorizados, como tampoco cuando se podrá retornar a la normalidad. Es importante que los parlamentarios y alcaldes “oficialistas”, sean leales a los electores que los votaron y no se transformen en populistas de derecha, pues eso nos está llevando a un caos total y sin contrapesos.

Ya veremos que nos depara el absurdo plebiscito, acordado bajo extorsión y pasando a llevar los mecanismos de cambios que contempla la actual Constitución. Lo que más llama la atención es que hay muchos llamando a más apoyo del Estado, a más subsidios y a más impuestos, pero no reparan en que los recursos deben venir de alguna parte. Hay que producir algo, hay que trabajar, hay que dar empleo y eso lo hacemos los empresarios, no los políticos. Basta de ignorancia, basta de mentiras, basta de pensar en que los recursos caerán del cielo. Basta de engañar al pueblo



(Andrés Montero, agricultor)