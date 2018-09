Opinión 23-09-2018

Derecho a coexistir

Hallé a un juez poeta. Parece fácil en Chile encontrarlo, país de poetas como dicen, pero no lo es. Dentro de la estructura del Poder Judicial, hallar un pensamiento divergente es necesario; la curiosidad por aprender de otras disciplinas como la antropología, la psicología, sociología e historia, que contribuyen al quehacer de una justicia más humana, en contraposición a una justicia distante, es imperativo.

Que la altura en la que se encuentran los estrados de los magistrados sea solo un lugar privilegiado para observar con mayor amplitud los hechos como una imagen panorámica y apreciar así con una mejor perspectiva las consecuencias de las decisiones que se adopten. A una sana distancia de las pasiones humanas. Ni más ni menos.

Y que la altura del estrado no impida una justicia cercana no desde el eslogan, la publicidad o el panfleto, ni desde la lucha por la atención en medio de tanta distracción. Una justicia que restaure en parte a las personas, que no tan solo resguarde el imperativo de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, sino que también reconozca activamente el dolor de las víctimas y se haga cargo de ese daño desde uno de sus ámbitos: las salidas alternativas a un juicio en el proceso penal (las suspensiones condicionales del procedimiento, los acuerdos reparatorios). En otras palabras, es confiar en la capacidad de las personas para identificar lo que necesitan y darles la oportunidad de manifestar cómo sentirse restauradas y resarcidas.

Un juez poeta en este contexto no es casualidad y en medio de tanta desconfianza y la necesidad de discernir en quién confiar, es precisamente regresar la autoridad dada por las personas hacia las personas. Es un acto de dignificación y de restauración. Quizás ayude a canalizar las expectativas.

Releyendo el libro Destellos , poemario de Roberto Contreras Olivares, quien en su diario quehacer administra justicia, advertí que el derecho a coexistir debiera ser reconocido expresamente, en distintos niveles, en diferentes escenarios, en múltiples interrelaciones. Tolerar es uno de los pasos para aceptar. Y aceptar es comprometerse. Ese compromiso puede ser expreso o tácito, pero está implícito en las relaciones humanas, en la comunicación y comunión de nuestros intereses.

La experiencia cotidiana demuestra que la tolerancia es neutra, se puede tolerar lo conveniente o lo inconveniente. Y lo que conviene se aprecia desde el resultado, es decir, si el fruto es dulce o agrio. También podemos constatar que es posible disfrazar de tolerancia a la indiferencia, esto lo podría testificar algún poeta. El ser humano es muy creativo.

Pero ¿pueden obligarnos a comprometernos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué? ¿Quiénes? Algo parece claro meridianamente: no se puede imponer la tolerancia, sería un contrasentido, un absurdo. Como tampoco se puede obligar a alguien a amar o a dejar de hacerlo.

Que coexista un poeta en la dinámica del Poder Judicial es reconocer que no se puede anular lo que siempre ha existido y existirá, la necesidad de encontrar el borde de otra alma, de sufrir con los sufren y de reír con los rían. El juez poeta lo sabe, por eso un destello más otro destello pueden iluminar en algo el camino. Yo lo tolero y acepto, no sé usted.

Al menos una cosa es clara: nadie quiere jueces indiferentes a las necesidades humanas. Usted lo sabe, yo también.







Víctor Ilich