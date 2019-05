Opinión 24-05-2019

Derecho a homenajear lo extinto o lo que está en peligro de extinción

¿Qué es el patrimonio de la humanidad? ¿Una ciudad o un paisaje? Quizás la capacidad de sorprendernos, sin escandalizarnos, ya que como dicen no hay nada nuevo bajo el sol. Quizás la facultad de autodefinirnos e identificarnos con algo o con alguien, de expresarnos con mayor o menor libertad, con peor o mejor independencia.

Es probable que Carlos Muñoz Aguilera sepa lo anterior. Él se autoproclama pariente de Lucifer, en su poemario Homenaje a Valparaíso, y luego de la mención de su autoría se lee: El Diantre. Nada de sutilezas, no hay tiempo para eso, la vida es corta. Un brindis y un verso para este poeta son suficientes para demostrarlo. Nada de tibiezas tampoco.

Es llamativo cómo en tiempos de escepticismo científico y de descrédito de las instituciones religiosas, con algún pastor extraviado tras la codicia y otros religiosos ocultando sus pecados capitales, alguien se atreva derechamente a vincularse con esas credenciales.

Carlos es hábil en el uso de las palabras, las ocupa con astucia, lo que en estos tiempos violentos incluso puede ser una desventaja, frente a tantos discursos, tantos intereses económicos, tanta apariencia, lo que nos hace advertir que el silencio también habla y callar puede ser una buena estrategia o un síntoma de compañía silenciosa. Es otra probabilidad. Y celebro que su libro sea breve como un colofón. Aguilera también dice que entre otros oficios fue “veterinario / y también […] espiritista”, reafirmando así su vinculación espiritual con el más allá.

Si las palabras nos definen, es decir, nos delimitan, los hechos confirman o no esos deslindes. Podemos quedar en deuda si nuestros hechos opacan nuestras palabras, y endeudarse siempre es un riesgo. Podemos vivir arriesgándonos o en peligro de muerte. Qué duda cabe. Cada quien tiene la libertad de creer o engañarse con lo que quiera.

Y si Dios ha muerto, como proclamó alguien, no se podrá negar que eso implicaría que existió.

Carlos juega con la provocación, lo que funciona, ya que es capaz de captar nuestra atención. Su libro puede ser eso: otro llamado de atención, pero no sobre una ciudad que no pareciera necesitar homenajes, ha tenido suficientes y los seguirá teniendo, sino sobre un hombre en peligro de extinción, de esos que se autoeditan para ofender al mercado. De esos hombres que no temen identificarse con algo, aunque estén equivocados. La tibieza no tiene espacio en su reino.

Algunos sostienen que el maestro de Galilea vio a Satanás caer como un rayo, otros dicen que fue derrotado en la cruz del calvario, que su juicio se acerca, sin sumarios administrativos, sin persecuciones penales, sin acusaciones de fiscales, ni suspensiones en el cargo. Más temprano que tarde es una canción conocida.

Y de alguna forma, el derecho a homenajear lo extinto, o lo que está en peligro de extinción, lo hace renacer. Quién sabe si lo que se creía perdido esté más cerca que nunca. En el mundo del derecho, en algunas materias, el silencio nada dice, pero en la vida cotidiana también calla el que está atento a la jugada. El que tenga oídos para oír que oiga.





(Víctor Ilich)