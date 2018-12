Opinión 05-12-2018

Derecho a plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro

Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Esta frase sacramental cuando de logros se trata esconde un tesoro para quien lo quiera encontrar: purificar, comprometernos y pensar. Toda síntesis busca simplificar lo complejo y simplificar algo no significa que sea sencillo.

Si los árboles inciden en la producción de oxígeno, su rol purificador podría estimularnos a plantar uno. Si no nos moviliza la purificación del aire, nos podrían animar los intereses económicos y los árboles frutales son otra opción. Y si por los frutos es posible conocer el árbol, está claro que podrían leer nuestra motivación.

Parece fácil plantar un árbol, pero no es lo mismo plantar a sembrar uno, además, el desafío está en mantenerlo con vida, protegerlo de las inclemencias del clima, las sequías, las plagas, las pestes, que crezca erguido, que las raíces estén sanas, darle nutrientes, en definitiva, aprender a cuidarlo.

Los árboles y los libros tienen algo en común: ambos tienen hojas que nacen, viven y se marchitan. Escribir un libro es arraigarse, o, al menos, es un intento; escribir ayuda a ordenarse, nos obliga a priorizar los mensajes y los pensamientos, lo que primero diremos, cómo lo haremos, su extensión, su claridad, las palabras que escogeremos, es que escribir ayuda a pensar y pensar es fundamentar, en otras palabras: arraigar. Es fácil decir: aprende a pensar, pero requiere práctica como el ejercicio de escribir. Y si escribir es corregir, pensar es discernir.

Dicen que pensar es complejo, que involucra explorar, ordenar, dialogar, reflexionar, memorizar, interpretar y, en el mejor de los casos, sintetizar y aplicar (esto último implica un pensamiento eficiente). Es una combinación de experiencia y memoria. ¡Y qué mejor que un libro para registrar esa experiencia y esa memoria!

Permítanme esta digresión, hace un par de semanas recibí de obsequio un mazo de cartas, un trabajo de la Escuela de Publicidad de la Universidad Finis Terrae, un mazo que se denominó Escala Creativa. Naipes para aprender publicidad (editores Pablo Balzo, Hilario Alcalde, Orialis Correa y Marcelo Uribe L´amour).

Este trabajo constituye un método de aprendizaje diferente frente a la vereda del juego online, y el solo pensar en perder alguno de esos naipes en la era de la distracción me horrorizó. ¿Sería un esfuerzo tan fugaz ese trajín? Es cierto que lo humano puede ser fugaz, pero un libro tiene el potencial de poder demorar esa fugacidad y hacer algo más duradero el afán desplegado.

En efecto, estos naipes podrían ser la huella para algún nuevo libro, y si en la enseñanza superior se enseña a pensar, escribir un libro sería un derecho-deber, siendo tal registro solo su manifestación tangible; además, el interés por explorar nuevos territorios, cualquiera sea el área, es inútil sin alguien que desee registrar lo hallado, para describir la morfología del terreno y la fisonomía del alma humana que deja huella, ya sea en una ilustración o un poema, o en ambas: un poema visual, a fin de que otros puedan seguir explorando a la luz de sus hallazgos. Somos un continuo de esfuerzos y expectativas.

Y como aprender algo tiene mucho de estrategia, recordé el juego de las 52 cartas de memoria de las más populares aperturas de ajedrez. Noté las diferencias. Y si en el campo del derecho las cosas son lo que son, el derecho de tener un hijo resulta evidentemente diferente a plantar un árbol o escribir un libro, aunque con un común denominador: la necesidad de echar raíces. Y como algunos sostienen que todo tiene su tiempo, la naturaleza humana nos deja en jaque cada vez que perdemos el tiempo; no ejercitando nuestros derechos, ya sea por ignorancia o descuido, terminamos desarraigados o borrando con el codo lo que escribimos.

Un llamado a ejercer nuestros derechos, entonces, parece propicio, sin olvidar su correlato. En otras palabras, la otra cara de la moneda, en este caso, el llamado, también es a comprometernos, es decir, a obligarnos voluntariamente. He aquí otro esfuerzo.

A todo esto, si nota alguna similitud entre plantar el árbol y tener un hijo, no es mera coincidencia. Lo maravilloso es que podría quizás su hijo, bajo algún árbol que usted plantó, leer su libro. Y así podría no sentirse tan solo cuando usted ya no esté. Esto podría ser absolutamente deliberado y bien pensado. Motívese.



Por Víctor Ilich