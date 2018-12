Opinión 13-12-2018

Derecho a ser extranjero y peregrino

Haitianos llegan a Chile. Algunos se logran adaptar. Vemos movimientos migratorios desde países centroamericanos hasta la frontera sur de Estados Unidos. En Europa, el látigo de la guerra en Siria hace lo suyo movilizando a los que quieren vivir en paz. Frente a todo este movimiento de expectativas y frustraciones, somos espectadores; algunos con mayores y mejores mecanismos para incidir en la realidad observada, otros solo pueden alzar una plegaria, si es que creen en las plegarias.

Hace un par de semanas literalmente me despedí de un ser querido, 87 años peregrinando sobre esta tierra, ad portas de morir. Al llegar al lado de su cama, vi a esa persona apagarse como una llama. Cuando besé su frente, lloré. No fue cualquier llanto, fue desgarrador, me despojé, quedé liberado. En esas lágrimas entregué, solté, dejé partir. No sería el mismo, ni lo soy. Una parte de mí se va. No había experimentado esta vivencia en forma tan personal e íntima, la diferencia fue el estrecho vínculo que teníamos y, a veces, la complicidad.

La conciencia del transcurso del tiempo, de nuestro tiempo, puede teñir de urgencia la necesidad de buscar y hallar algo mejor.

Al leer Gaudeamus, de A. P. Alencart, me contagié de la gratitud que es posible reconocer en las páginas de este libro. Alfredo Pérez Alencart dejó su Perú natal, se convirtió en peregrino y hoy desde Salamanca, España, sigue su peregrinaje en busca de algo nuevo y mejor. Reparé en todo lo que tuvo que dejar atrás y desprenderse para ocupar el lugar que hoy ocupa en la Universidad de Salamanca, y recordé la Carta a la Hebreos y la fe que tuvieron muchos para salir de su patria en busca de otra donde fluyera la leche y la miel. Tengo la confianza de que Alfredo hallará esa patria, y espero que yo también.

Saber que moriremos es un conocimiento algo vago y vivir sin estar consciente de que un día más es un día menos, puede ser una ilusión adormecedora. La comodidad, el conformismo o el carecer de curiosidad inmovilizan. Y el que no busca, no halla.

La abuela Norma, con quien me crié, no podía tener un mejor nombre para ser abuela de un juez, en su agonía, me confundió con un hermano suyo asesinado, me preguntó con humildad si la había venido a buscar. Si se podía ir conmigo. Le dije que sí. Que nos iríamos pronto: “Te irás conmigo”, contesté. Alguien podría pensar que con la muerte no se juega, pero yo no estaba jugando. Además, cuando juego, lo hago en serio. En ese momento no era mi abuela, era mi hermana. Una hermana mayor.

Y si A. P. Alencart me llama hermano siendo yo chileno, es porque ambos somos extranjeros y peregrinos en busca de un suelo nuevo donde recibir a otros, tanto o más necesitados que nosotros.

En esta ocasión solo soy el hermano menor y no desecho ni ignoro la probabilidad aseverada por Pascal, matemático y filósofo francés, ya que al final del camino podría mi abuela abrazar al Cristo de Unamuno, el mismo que Alencart pregona.

En algún momento la niebla se disipa y la probabilidad indómita se somete a la certeza. La tierra reclama al polvo y la muerte lo pasajero de ser extranjero.



Por Víctor Ilich