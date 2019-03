Opinión 24-03-2019

Derecho al margen de error

Luego de leer el libro Facsímil, de Alejandro Zambra, basado en la Prueba de Aptitud Verbal, y advertir la tentación de clasificarlo en los formatos literarios convencionales de novela o poesía, nace la reflexión sobre si es apropiado llamarlo de esa forma o novela poética o poesía novelada, antipoesía o prosa poética. En otras palabras, alternativas: A o B, C y D, solo E o todas las anteriores. ¿Cuál será la respuesta correcta? Debe haber algún margen de error, si hiciéramos un muestreo de la decisión que se adopte con un universo de lectores nada despreciable. A mayor margen de error, mayor desconfianza en los resultados obtenidos y viceversa.

En la confianza está el peligro, dicen los suspicaces, escépticos o temerosos, pero es un riesgo, a veces, inevitable de eludir.

Esto me recuerda que algunos pregonan la desconfianza hacia los jueces, fundados en lo voluble de sus decisiones. Según ellos, un día eligen A y otro día eligen B en “situaciones iguales”. ¿Pero acaso existen los casos iguales? Dicen que solo existen los casos semejantes, porque cada individuo es irrepetible, con un acervo vital único: bienvenidos una vez más a la diversidad sin el fantasma de los clones. Y la distinción entre iguales y semejantes no es baladí, es un abismo de diferencias socioculturales y económicas, implicancias y consecuencias previsibles e imprevisibles que pueden afectar incluso la toma de decisiones.

Para decir con responsabilidad que los jueces son volubles —lo que raya, en el peor de los casos, en lo caprichoso o arbitrario, ya sea que decidan esto o aquello, porque durmieron mal o comenzaron el día con el pie izquierdo—, faltan datos por exponer y analizar, según indican los estadísticos.

Tampoco se puede olvidar que, por una parte, se exige a los jueces tomar decisiones con apego a la ley, respecto de leyes que no elaboran, sino que aplican, y por otra que sean justos, incluso utilizando leyes percibidas por la ciudadanía como injustas o desproporcionadas, en el mejor de los casos. Lo que puede ser un problema del plan de redacción, al final de cuentas.

También se ha hablado de jueces vacilantes, lo que se aprecia como una percepción exagerada, por la sola generalización de dicho aserto. Es sabido que generalizar es un prejuicio y como tal induce a un error de percepción.

Y decir que los jueces son vacilantes en sus decisiones significa aseverar que los jueces son titubeantes al decidir, y esto no es lo mismo que criticarlos por su descriterio, sin conocer con precisión y exactitud, en términos estadísticos, cuáles son esos criterios que se emplean al caso concreto. Si lo que preocupa realmente a algunos es el descriterio aludido, se advierte que el perfil de selección de los candidatos a juez parece relevante, lo que no implica obligar a los jueces a resolver de una determinada forma o propósito sobre el pretexto (fuera de contexto) de la certeza jurídica y la paz social. Ya que es sabido que todo lo que se obliga, a través del formato de la prohibición, trae aparejado una sanción, la doctrina del mazo renace en una nueva versión del uso de los ilativos.

Y decir que los jueces toman decisiones contradictorias es reconocer que se equivocan, pero una cosa es equivocarse y otra muy distinta es cambiar de opinión.

Algunos quisieran, en aras de la certeza que buscan y de la paz que predican, que las personas no cambiaran su forma de ser cuando les agradan o es similar a la suya. Reconozcamos, eso sí, que toda nueva forma de ser, no es otra cosa que una nueva forma de percibir el mundo.

Debemos reconocer, además, que el costo de tener jueces jóvenes, como se aprecia en los noticiarios, refuerza la idea de que los jueces también pueden madurar en sus criterios, reforzar o desechar alguno anterior, atendido su desarrollo personal, profesional, experiencia vital y constante capacitación.

Ser joven tiene ventajas y desventajas obviamente, pero pretender homogeneizar decisiones con el discurso de la certeza jurídica también puede leerse como una prohibición al debate y al razonamiento que la ley fuerza a realizar en la toma de decisiones. ¡Andrés Bello, sacúdete en tu cripta! porque el día de mañana a fin de evitar largas sentencias bastará con hacer referencia a fallos de los tribunales superiores para resolver. Es decir, parece que el trabajo del juez se automatizará, pero en perjuicio de quién, solo el tiempo lo dirá y el tiempo siempre apura o posterga a los pobres o a los ignorantes de sus derechos.

No debe ser fácil ser juez cuando cada quien hace lo que bien le parece. ¡Qué novedad! Y es fácil confundir a las personas consecuentes con las contumaces o porfiadas, ambas persisten en una posición, en una línea de acción, eligen una alternativa y la mantienen en el tiempo. La diferencia, se dice, está en la motivación y los criterios que aplica el consecuente frente al contumaz. Términos excluidos en su máxima expresión.

Es así como, para otros, generar precedentes obligatorios parece un eufemismo de resabio dictatorial o autoritario de carácter populista, pero no de criterios, sino de decisiones. Se ha sostenido que no tan solo se cuestiona con esta fórmula el ejercicio de la libertad e independencia de los jueces, sino también su responsabilidad, pudiendo ser otra manifestación de un Estado que desconfía de los mismos jueces que nombra o de los abogados integrantes que nomina, desconfianza que puede dar buenos réditos en otros ámbitos, según se aprende de la historia como se conoce desde la Revolución Francesa.

Surge así otra interrogante: ¿quiénes resultarán realmente beneficiados con precedentes obligatorios?, es una variable desconocida. Y cuál será el universo total de decisiones a examinar, de qué naturaleza, cuáles son las expectativas a satisfacer y qué decisión se espera hacer prevalecer son preguntas, sin duda, de selección múltiple.

Se advierte, por otros, que la necesidad de uniformar las decisiones de los jueces es simplemente una expresión de control sobre ellos o la eliminación de oraciones a considerar. ¿Qué es lo que se busca? ¿Aumentar el nivel de confianza en la percepción de la población bajo la modalidad de un mayor control? Aunque un mayor control no significa necesariamente que las cosas se estén haciendo bien.

Apelar al margen de error surge así como un derecho cuando se pretende destacar lo que se percibe como una mala o errónea decisión, pero se desconoce, omite o invisibiliza el total de decisiones sobre una determinada materia: no es una novela, es la cruda y marginal realidad, en una galaxia marginal. Esto no es una novela, es antipoesía a secas y sin anestesia. Un ejercicio, finalmente, de comprensión de lectura, como al leer el libro de Alejandro, pero esta vez sin un desayuno en La Moneda como premio por entender la letra chica o la tipografía a medias.







Víctor Ilich