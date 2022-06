Opinión 16-06-2022

Derechos de Agua Señor Director



La diputada RD Consuelo Veloso, denuncia campaña del terror de la SNA por informar a los agricultores de los graves daños que generará en el agro chileno la aprobación de la nueva constitución propuesta. La única campaña del terror, la lideran aquellos convencionales y parlamentarios, que entendiendo muy poco de agricultura, pretenden llevar adelante una nueva reforma agraria. No nos dejaremos amedrentar y seguiremos defendiendo al agro chileno, como lo ha hecho nuestra sociedad desde hace más de 180 años.

La diputada Veloso debiera interiorizase de cómo funcionan las organizaciones de canalistas que están en alerta y no permitirán que las obras de conducción de agua construidas por agricultores grandes, medianos y pequeños, sean utilizadas y administradas por burócratas que no tienen la capacidad ni la experiencia requeridas. En relación al proceso de entrega de tierras en el sur de Chile, a supuestas comunidades, lo cual sería financiado con impuestos de todos los chilenos, es una nueva mala decisión del gobierno, toda vez que nuevas compras de tierra por parte de Conadi no resuelven de modo alguno la situación de crisis en la Araucania, hoy epicentro de acciones terroristas.



Andrés Montero

Agricultor del Maule

Director SNA