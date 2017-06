Opinión 22-06-2017

Derechos en caso de cortes de luz

Tras el temporal que afectó recientemente a la zona centro-sur del país, que implicó cortes de suministros por períodos prolongados de tiempo en diversas comunas, el SERNAC ofició a las empresas proveedoras de servicios eléctricos para que informen los motivos, el alcance territorial, la cantidad de usuarios afectados y los reclamos recibidos.



Asimismo, el Servicio solicitó que, en caso que corresponda, las compañías eléctricas deben informar los medios o mecanismos para compensar y/o indemnizar a los consumidores.



Pero más allá de este caso específico, es importante que los consumidores recuerden que en este mercado tienen derecho a recibir un servicio de calidad y a que no se interrumpa la entrega de suministro injustificadamente.



Toda empresa debe actuar con estándares de profesionalidad, y por tanto, debe responder si se causan daños o inconvenientes a los consumidores.



La normativa establece mecanismos de compensaciones automáticas en caso de cortes prolongados, las que corresponden al doble del valor de la energía que no se les entregó.



La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), es quien fiscaliza y puede imponer multas e, independiente de las eventuales sanciones que determine la autoridad sectorial, las empresas deben compensar el daño cuando cometen un error y tomar todas las medidas para que no vuelva a ocurrir.



Por otro lado, es importante resaltar que todo consumidor que tenga un daño mayor, como quema de aparatos eléctricos u algún otro, puede reclamar, primero en la empresa, y de no obtener respuesta, acudir al SERNAC para que realice una mediación que busque solución antes de llegar a tribunales.



En caso de que su problema no sea resuelto, podrá exigir las indemnizaciones correspondientes en la justicia amparado en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).



Hay que recordar además que en la boleta o factura se deberá informar en letras grandes el total a pagar y la fecha de vencimiento, historial de consumo con comparación mes anterior y mismo mes año anterior, glosario para entender cobros y cargos, consejos para ahorrar, entre otros aspectos.



Las empresas eléctricas pueden suspender el servicio luego de 45 días del vencimiento de la primera boleta impaga.



Las empresas no pueden cortar la luz por atrasarse en el pago de otros servicios, como