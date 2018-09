Opinión 18-09-2018

“Derechos Humanos: algo más que solo dos Palabras Politicas … ”

Tercera parte: Otros contrastes de la vida. El Embajador Santa Cruz, redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue un joven profesional formado al alero del mundo militar chileno; pero, nuestras Fuerzas Armadas no lo saben ni han podido reconocerlo. Otras yerbas para el mate amargo de nuestra historia.



Luis Valentín Ferrada V.



En muchos sentidos el embajador chileno Hernán Santa Cruz, uno de los ocho redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue una personalidad destacada e interesante al servicio de nuestro país. De hecho, una de sus contribuciones más relevantes consistió en tratar de incorporar, en el contenido de ese compromiso, aquellos derechos de naturaleza socio-económicos que afectan gravemente a las personas y deben también ser respetados. Su concepción visionaria no fue ampliamente compartida en el seno de la Comisión Redactora.

El correr de los años siguientes demostró que Santa Cruz tenía razón. La expansión moderna del concepto de derechos humanos vino a recoger lo que nuestro embajador pensaba entonces casi en solitario . En palabras sencillas, sin asegurar los derechos del estómago de la persona, Santa Cruz pensaba que los derechos políticos de libertad y vida tienden a tornarse ideales retóricos.

Santa Cruz se empeñó también en una batalla personal contra toda forma de racismo o discriminación racial, y existen dos informes elaborados por él que debiesen servir como manuales de lectura obligatoria de nuestros estudiantes.

Los pasos de Santa Cruz siempre fueron por delante del tiempo. En su caso, como en el de aquellos pocos que nacen para marchar en la vanguardia del pensamiento, abriendo nuevos senderos entre rocas y matorrales que difícilmente dejan ver una cierta dirección.

Lo que interesa destacar, desde un punto de vista útil a una historia educadora , son aquellos antecedentes de las circunstancias y personas excepcionales – generalmente olvidadas - que ayudan a comprender mejor el sentido auténtico del curso histórico y sus consecuencias.

El señor Santa Cruz, hasta el año 1945 (había nacido en 1906), antes de incorporarse a nuestra diplomacia, venía de desempeñarse desde los 17 años de edad en la Justicia Militar chilena. Como Fiscal Militar primero, y como integrante de la Corte Marcial de Santiago enseguida. Paralelamente se desempeñó como Profesor en la Academia Militar y en la Academia Superior de Estudios Policiales. Lo suyo era el mundo militar. . Al ingresar a la diplomacia comenzó – en palabras de él mismo - su “segunda vida“.

En los años cuarenta dirigió durante un tiempo el Instituto Chile - Brasil en Rio de Janeiro, y allí trabó amistad con don Gabriel González Videla, por entonces embajador chileno en Brasil y, como él, también Oficial de Reserva del Ejército chileno, con el grado de Capitán.

González Videla, al ser elegido Presidente de Chile, en septiembre de 1947 nombró a su amigo Santa Cruz como el primer embajador de Chile en las Naciones Unidas.

¡ Qué paradojas nos ofrece la vida: así fue que un Oficial de Justicia de nuestras Fuerzas Armadas chilenas , integrante de la Corte Marcial, Profesor de Academia Militar, llegó a ser uno de los ocho redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos en virtud de la cual, al presente, se las tiene acusadas por sistemática violación de esos mismos derechos humanos en los años de 1970-1990 !...

Por su parte, el redactor final de la Declaración de Derechos Humanos fue también un soldado y jurista francés, René Cassin, quien ostenta en su currículo el Premio Nobel de la Paz en 1968, tuvo una importante carrera militar y luego jurídica, y fue estrecho colaborador y Ministro de Justicia del General De Gaulle (a quien nadie apuntaría como un hombre de izquierda ni pro-marxista o comunista, ni mucho menos antimilitarista).

¿Cómo y por qué estos antecedentes nunca se hacen presente en el debate político chileno sobre derechos humanos?... ¿Cómo y por qué quienes son o debieran ser los herederos políticos genuinos de estas banderas históricas de tanto brillo e importancia nunca las enarbolan?... Es de suponer que ello se debe a una grave falta de preparación cultural.

De mi parte yo no pido ni hablo de “contextos” (una mala palabra) cuando se trata de respeto a los derechos humanos. Solo digo : ¡ Exijo una explicación ! ... porque al revisar los antecedentes históricos del desarrollo de los derechos humanos, y compararlos con la forma en que esta materia es tratada por la política actual, el asunto luce a extraño e incomprensible. Y es que el comunismo, con su reconocida astucia, le robó los huevos al águila…y esta todavía no lo sabe y sigue echada empollando en su nido vacío.





El General De Gaulle, el gran jurista y soldado Rene Cassin, Ministro de Justicia,

Premio Nobel de la Paz 1968

Redactor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Ministro de Justicia del