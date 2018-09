Opinión 25-09-2018

“Derechos Humanos: algo más que solo dos palabras politicas … ”

Cuarta parte: ¿ Quien fue René Cassin?... ¿Cómo fue su relación con el General De Gaulle?.. .¿ El General De Gaulle fue un hombre de derechas, de izquierdas, o un patriota francés dueño y señor de sus propias ideas ?...¿ Cómo y por qué los comunistas no votaron a favor de la Declaración de Derechos Humanos y no asumieron el compromiso universal de respetarlos?.. ¿Con qué títulos los comunistas se erigen al presente como jueces y adalides de los Derechos Humanos?...



Los restos mortales de René Cassin reposan en el famoso Panteón de París, solemne sitio que Francia reserva para sus hijos más ilustres, en reconocimiento de los más insignes servicios prestados a la “grandeza francesa”.

Valiente soldado, Cassin destacó en la célebre batalla del Marne (1914), en la cual por sus enérgicas y valiosas iniciativa fue ascendido a un importante grado militar. Habiendo conocido por si mismo las atrocidades de toda guerra, en adelante se convirtió en portaestandarte en las batallas morales por la paz; y, en un protector infatigable de las víctimas de esa terrible primera guerra mundial, “que dejó diez millones de muertos y veinte millones de lesionados en los campos de batalla de Europa”.

René Cassin, estudió derecho y se hizo abogado, convirtiéndose en un eximio jurista. En el Ejército conoció al joven oficial De Gaulle, y esa amistad duró sin interrupciones lo que la vida de ambos. Cruzaron sus vidas estrechamente unidos, a pesar de que De Gaulle fue un fervoroso católico, de ideas conservadoras; y, Cassin, de religión judía y de ideas de izquierda.

De Gaulle continuó hasta el fin su carrera militar, aunque como fue reconocido por la Academia Francesa, hizo tanto de la espada como de la pluma dos armas que manejaba con particular destreza. Fue un militar y un intelectual, que siempre gustó de no pedirle prestadas ideas ajenas a derechistas ni izquierdistas.

Lo suyo, como noble e irrenunciable pasión , era el servicio fiel a la “grandeur francese ”, orgulloso concepto cuya principal causa y sustento es la cultura de esa Nación, sus principios, sus valores, su filosofía de la persona y de la vida, y la misión histórica de enseñarla y donarla a la civilización universal en todos los tiempos.

A esa “grandeur francese”, así entendida, debe el mundo moderno (en especial el occidental), casi todo cuanto sabemos de democracia, de libertad, igualdad y fraternidad y, en el orden político, de república como sistema democrático de gobierno.

Cuando el 14 de junio de 1940, desde Londres, el General de Gaulle llamó a organizar la resistencia desde dentro y fuera de la Francia invadida y humillada por las tropas alemanas, Cassin se une a su compañero de armas para enarbolar las banderas de los franceses libres.

Antiguo combatiente y Profesor universitario, “se identifica Cassin —hombre de izquierda— ante el Jefe militar —hombre de derecha” para sostener en tiempos de sombras y cenizas los valores de la “grandeza francesa”. Ambos “se agigantan al admitir que las distinciones naturales (entre las personas) en modo alguno disminuyen la fuerza de los ideales que sustentan su amor por la patria, necesitada como nunca del aporte solidario de todos sus hijos”.

Cassin será entonces, con gran ingenio, el artífice jurídico que permitirá el reconocimiento internacional de los “franceses libres” liderados por De Gaulle; y, obtenida la liberación, asumirá como formal Ministro de Justicia del gobierno provisional que restableció la democracia en Francia bajo el mando estricto del jefe militar.

La trascendencia más alta de la obra de René Cassin la alcanza cuando “se la contempla desde la atalaya de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuya paternidad le es reconocida por la comunidad internacional”.

Los artículos 1°, 2° y 7° de la Declaración de los Derechos Humanos son un himno majestuoso de la dignidad superior de todas la personas: todos nacemos libre e iguales en dignidad y derechos; todos tenemos los mismos derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; todos tenemos derechos a ser protegidos por leyes justas e imparciales.

Cassin recibió el Premio Nobel de la Paz en 1968. De Gaulle falleció bajo los sentimientos generales de respeto y admiración como gobernante y jefe Militar, en noviembre de 1970.

¿Cómo y por qué, entonces, el comunismo internacional, que hoy se alza como adalid y juez de todos los demás en materia de derechos humanos, se abstuvo de votar favorablemente su compromiso cuando fueron proclamados, y no asumieron ningún compromiso de respetarlos, retirándose de la Asamblea de Naciones Unidas sin dar ninguna explicación, mirando con ojos torvos y sombríos hacia otro lado…?



Luis Valentín Ferrada









Foto: 1945. El joven General De Gaulle saluda entre otros al General D. Eisenhower, de los Estados Unidos, quien más tarde sería Presidente de esa Nación. A la izquierda, único de civil, el Profesor y Ministro de Justicia, Rene Cassin.