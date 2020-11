Opinión 29-11-2020

DERECHOS HUMANOS O DEBERES ANTE DIOS…?





Concluida la segunda guerra mundial y experimentadas sus horribles consecuencias, en Europa – la sociedad más herida – y en todo el mundo , se inició un periodo de de contrición y reflexión acerca de las causas que habían llevado a esa terrible tragedia humana que, por lo demás, no había sido sino un capítulo de horror siguiente al otro no menor que fue, en 1914, la Primera de aquellas conflagraciones que ensombrecieron con sus desgracias todo el siglo XX pasado.

Uno de los frutos de ese recogimiento moral e intelectual, que debió ser sincero (esto es, completamente apolítico y ajeno a todo interés de bandos o sectarismos) fue la Declaración de Derechos Humanos, concebida como un Pacto o Tratado de Derecho Internacional, al amparo de la naciente Organización de Naciones Unidas, suscrito en diciembre de 1948.

Hemos recordado antes –y no debiésemos dejar de hacerlo muchas veces – que la sinceridad apolítica de aquella Declaración que debió haber iluminado desde su promulgación la sana doctrina de guía esencial a la humanidad, encuentra una prueba en el hecho de que su principal redactor, René Cassin (1887-1976), fue un destacado jurista francés, ni de izquierdas ni derechas, independiente, aliado de por vida al General De Gaulle, su Ministro de Justicia.

Nada de “ismos” existía en la esencia del origen de aquel fruto de la cultura moral de la humanidad. Nada de marxismos, fascismos, socialismos, liberalismos, capitalismos, progresismos, reaccionarismos, nacionalismos ni internacionalismos, humanismos ni personalismos.

Los “ismos”… bien debiera saberse … añadidos de cualquier manera a otros conceptos, ideologías o doctrinas, representan al fanatismo, último que es la fuente directa y universal de todos los dramas humanos conocidos y por conocer.

En 1948 se declaró, se comprendió, se asumió por una inmensa mayoría de los pueblos que, en el atropello a los derechos humanos se encontraba la raíz de los males que debían extirparse.

No obstante – y he aquí el detalle no menor –no se comprendió entonces que la Declaración de Derechos de la persona humana, en vez de constituir propiamente derechos (o lo que debe entenderse por tales), debió haber establecido los deberes de cumplimiento de la persona humana frente a Dios y a las demás personas. No eran nuestros derechos los que debían proclamarse sino nuestros deberes morales esenciales.

Los creyentes que proclaman la supremacía del Dios de todo cuanto existe, callaron entonces frente al punto. Porque ya la “modernidad” soberbia había iniciado el proceso de “laicización” de la vida y cultura humana bajo la cual nos encontramos y, en la cual, la omnipresencia divina poco o nada cuenta en buena parte de nosotros.

Nada es más característico de la modernidad en la que nos debatimos como el vivir tal si Dios no existiera. Dios no cuenta en los público ni lo privado porque la persona moderna y sus ciencias consideran que ya no lo necesitan. Nada tan viejo como Dios - se piensa - y como la modernidad solo busca por sus propios medios la conquista desenfrenada de todas las alturas y el salto sobre todos los límites. Solo interesa lo nuevo o lo que está por conocer y descubrir, y este es el apetito del cambio frenético y de la vorágine en la que se devora nuestra cultura y sus valores.

La civilización occidental cristiana, de la que somos herederos (malos herederos según lo acusan los tiempos actuales), nunca dijo: “tienes el derecho humano a no ser matado por otro”, “a no ser torturado”, “a tener libertad sin límites y no ser esclavo de nada ni nadie”…

Nuestra civilización siempre dijo: “tienes el deber ante Dios y las demás personas de jamás dar muerte ni herir a nadie; de respetar en todo a tus semejantes; de reconocer la dignidad de tu prójimo; de no robarle sus bienes; de no destruirle su familia, su honor y su personalidad ”.

Estos deberes no se fundaban en el hecho de que las demás personas tuvieran derechos humanos … sino en que cada uno de nosotros teníamos deberes humanos, basados en la imperiosa necesidad de dar cumplimiento, ante el Creador universal, en todos nuestros actos, conforme se encontraba macerado en la sabia experiencia y tradición de miles de años, como signos o referencias sustanciales del camino de superación en la evolución de la humanidad.

Era la obediencia a las leyes de Dios – por sobre los Derechos Humanos – lo que definía la causa de la obligación suprema del respeto hacia todas las personas y al orden natural; y no, como lo concibió el pensamiento moderno del siglo XX, como un derecho individual fundado en un mero tratado internacional, sostenido por una organización política internacional. Tratados e Instituciones que, sin restarles su importancia relativa, son al fin y al cabo simplemente fruto de las convenciones humanas, imperfectas y siempre perecederas.

Quedan algunos – quizás pocos por el momento – que no creemos propiamente en los derechos humanos, ni menos en la forma en que se los manipula políticamente según los intereses de unos y otros bandos políticos. Creemos en los Deberes esenciales del respeto absoluto que debemos tener , frente a Dios y a las demás personas, por el bien natural que ello envuelve para todos y no porque exista un conjunto de derechos individuales reconocidos políticamente. Respetamos los valores fundamentales de la persona humana porque Dios así lo ordena desde el principio de los tiempos y no porque los hombres así lo dispongan jurídicamente.

No se debe matar, robar, injuriar, deshonrar, destruir, ocupar la violencia, porque un Código Penal así lo ordene y sancione. No debe hacerse nada de esto por un motivo muy superior y sencillo: porque el mal es mal, así lo digan o no las leyes nacionales o extranjeras.

Los que aún creemos en nuestra verdadera cultura debiésemos siempre decir: - Yo te respeto fielmente no porque tengas derechos humanos, sino porque eres persona digna de este respeto, y así lo hago con o sin declaración de Derechos Humanos.

Un día no lejano, cuando se hayan superado las complejas dificultades y dolores del hoy, las personas redescubrirán la importancia decisiva de este pequeño gran detalle: que los derechos humanos no son nada frente a la importancia de nuestros deberes ante el Creador Universal y sus obras, entre las cuales la persona humana y el maravilloso orden natural son de las mayores.

¿ Luce lo dicho a “beatería”?...

Espérese el curso próximo de los tristes días del presente, obsérvese el punto al que nos pueden llevar las circunstancias actuales … y , entonces, posiblemente una inmensa mayoría dirá: ¡ Nada hay de “beatería” en lo que dejo escrito! Porque el dolor correrá de nuestros ojos la sucia cortina de la soberbia, y entonces todos podremos ver con mayor claridad cuál fue el punto en el que extraviamos el camino verdadero.







Luis Valentín Ferrada V.