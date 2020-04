Opinión 17-04-2020

Derechos humanos y dignidad: sus dolorosas historias







Texto ejemplar de la Juez Federal Raquel Dominguez do Amaral, Brasil

“¿Saben de qué se hacen los derechos, mis queridos jóvenes?

¿Sienten su olor?

Los derechos están hechos de sudor, de sangre, de carne humana podrida en los campos de batalla, quemada en hogueras

Cuando abro la Constitución, además de los códigos, de los enunciados vertidos en lenguaje jurídico, siento olor a sangre!

¡Veo cabezas rodando de guillotinas, jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en las llamas de las hogueras! Oigo el grito enloquecido de los empalados.

Me encontré con niños hambrientos, fustigados por inviernos rigurosos, fallecidos a las puertas de las fábricas con los estómagos vacíos!

¡Erupciones en las chimeneas de los Campos de concentración, expulsando cenizas humanas!

Veo africanos convulsionando en las bodegas de los barcos negreros.

Oigo el gemido de las mujeres indígenas violadas.

¡Los derechos están hechos de fluido vital!

Para hacer el derecho más elemental, la libertad, pasaron siglos y miles de vidas fueron tragadas, fueron molidas en la maquinaria para hacer derechos, la revolución!

¿Tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen asiento en los parlamentos y tribunales?

¡Qué engaño! ¡El derecho se hace con la carne de la gente!

Cuando se deroga un derecho, se pierden miles de vidas ...

¡Los gobernantes que usurpan derechos son como buitres, se alimentan de los restos mortales de todos aquellos que murieron para convertirse en derechos!

Cuando se concreta un derecho, mis jóvenes, se eterniza esas miles de vidas.

Cuando concretamos derechos, damos un sentido a la tragedia humana y a nuestra propia existencia.

¡El derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado! "

La Dignidad del hombre no está en él, solamente en lo que es por su naturaleza, sino también en lo que puede llegar a ser de acuerdo a su libertad, su acción y el contexto de su entorno, como acto ético-moral, en la búsqueda y concreción de lo verdadero, lo bueno y lo bello.

Sin embargo, en el devenir aciago indeterminado de la desgarrada dignidad, está su sufrimiento y su dolor, su miseria. Están las imperfecciones del hombre en el pasado y en el presente, sus errores históricos, su falta de la búsqueda de la redención, del perdón y de la reparación y un futuro que se basa en la arrogancia del poder del dinero para las minorías y un conformismo como una peligrosa bomba de tiempo social, de las grandes mayorías desplazadas y sin reales oportunidades que pueden estallaren cualquier momento.

El hombre está enfermo.

“¿De qué depende aquella condición enfermiza? Pues el hombre está más enfermo, es más inseguro, más alterable, más indeterminado que ningún otro animal, no hay duda de ello, él es el animal enfermo. ¿De dónde procede esto? Es verdad que él también ha osado, innovado, desafiado, afrontado el destino más que todos los demás animales juntos: él, el gran experimentador consigo mismo, el insatisfecho, el insaciable, el que disputa el dominio último a los animales, naturaleza y dioses, él, el siempre invicto todavía, el eternamente futuro, el que no encuentra ya reposo alguno en su propia fuerza acosante, de modo que su futuro le roe implacablemente como un aguijón en la carne de todo presente: ¿cómo este valiente y rico animal no iba a ser también él, el más expuesto al peligro, el más duradero y hondamente enfermo, entre todos los enfermos?” (F. Nietzche, La genealología de la moral, Madrid, Alianza,1980,ps 140-141).

La Dignidad de la persona y de los pueblos está ligada a los Derechos Humanos y a su calidad de vida, y como consecuencia de la prosecución de ésta -su dignidad- el sufrimiento ha sido una dolorosa vía como una de las etapas más opacas de la existencia humana.

La lucha por la abolición de la esclavitud, la construcción de las modernas repúblicas, la lucha por una justa jornada de trabajo, por los derechos civiles, contra la discriminación social, racial, por los derechos humanos, de la mujer, de los niños, de los impedidos, de los homosexuales, etc., han sido largos pasajes dolorosos en la historia de la humanidad.

También han sido dolorosos los cruentos eventos de las guerras y sus trágicas consecuencias, especialmente para los vencidos.

El sufrimiento humano, la totalidad del sufrimiento derramado en cada instante, sobre la tierra entera. ¡Qué inmenso océano! Pero ¿De qué está formada esta masa? ¿De negrura, de lagunas, de desechos? Ciertamente no; sino repitámoslo, de energía posible. En el sufrimiento está escondida, con una intensidad extrema, la fuerza ascensional del Mundo. Toda la cuestión es liberarla dándole la conciencia de lo que significa y puede.

Desgraciadamente, el sufrimiento, tanto dolor de tantos, para lograr el acceso de la dignidad y derechos, es la fuerza dolorosa que se convierte en esa energía que posibilita esta meta tan anhelada

“¿No sería justamente por esto que la creación se consuma, a los ojos del cristiano, en la pasión de Jesús ? Sobre la cruz estamos expuestos a no ver más que un sufrimiento individual y de simple expiación. El poder creador de esta muerte se nos escapa. Miremos más ampliamente: Y nos daremos cuenta que la Cruz es el símbolo y el foco de una acción cuya intensidad es inexpresable. Aún desde el punto de vista terrestre, plenamente comprendido, Jesús crucificado no es un rechazado ni un vencido. Es, por el contrario, El que lleva el peso, y arrastra cada vez más alto hacia Dios, el progreso de la marcha universal. Hagamos como El, para estar durante toda nuestra existencia, unidos a Él” (Teilhard de Chardin, La signification et la valeur constructice de la soufrance, t.VI, Revista Mensaje N° 298, mayo 1981, p 151).

En Chile, no fueron los partidos políticos los que derrotaron a la dictadura de Pinochet, en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, sino que fue el dolor, la lucha por los Derechos Humanos y la restauración de la Dignidad de un pueblo que sufrió las cruentas violaciones a sus derechos humanos, a pesar de los claros índices de una mejoría económica y en el presente las muertes, mutilaciones de ojos, las violaciones sexuales y de los DD.HH., en la lucha por tener por fin una Constitución democrática que asegure los derechos y deberes ciudadanos y ejercicio del Bien Común.

Para algunos, el quejarse y rendirse ante el sufrimiento por la lucha de la Dignidad y los DD.HH., es cuando comienza su muerte, para otros el luchar para superarlo es cuando comienza su esperanza y su Fe.





Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista