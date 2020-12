Opinión 29-12-2020

Derribando mitos sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2



El Dr. Matthias Piesche, especialista en inmunoterapia aclaró el panorama sobre posibles dificultades que podría tener la vacuna contra SARS-CoV-2 en la población.



El Dr. Matthias Piesche, es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, actualmente trabaja en inmunoterapia contra el cáncer, por lo que ha estudiado de cerca todo el avance que ha tenido la vacuna contra el SARS-CoV-2.



Con ese conocimiento, fue aclarando cada una de las teorías conspirativas que han surgido en redes sociales, sobre esta inoculación.



El primer llamado del académico de la UCM es sobre la importancia de la vacuna, la que será determinante para crear “memoria de inmunidad”, que, en palabras simples, tal como él mismo explicó, “Significa que cuando te infectes con el virus, tu cuerpo pueda rápidamente reconocerlo y eliminarlo, previniendo que la persona desarrolle una enfermedad severa que potencialmente podría llevar incluso a la muerte, como es el caso de infección por SARS-CoV-2”.



Vacuna insegura



Haciendo frente a un llamado realizado por distintas personas, incluso autoridades a nivel nacional y mundial, el investigador asegura que la vacuna que llegará a Chile es absolutamente segura, ya que “Biontech/Pfizer o Moderna que son los fabricantes de la vacuna basada en ARN han desarrollado investigaciones relacionadas con tratamientos contra el cáncer utilizando este tipo de vacuna, por más de 10 años, y ha demostrado un perfil seguro en los ensayos clínicos. Comparada con las vacunas tradicionales que usan virus “muertos” o artificialmente débiles, que potencialmente podrían llevar a una infección real; esta vacuna basada en ARNm no contiene ese riesgo ya que solo contiene la información de una proteína del virus. La vacuna de ARN tampoco se puede integrar en el ADN” detalló el científico en respuesta a algunas creencias erróneas que se tienen con respecto a esta..



Es que tal como lo señaló el Dr. Matthias Piesche el ADN contiene la información para producir ARN, el que a su vez, mediante actividades celulares, contiene la información para generar proteínas. “Las células humanas no tienen las herramientas para ir en la otra dirección, del ARN al ADN”.



POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS



Para poner en perspectiva los posibles efectos secundarios de la vacuna, los que han estado tan en boga en este último tiempo, el especialista en la materia aclara que hay tipos, los que son graves y los típicos que pueden generar cualquier vacuna, que son síntomas normales de una respuesta inmune efectiva a la vacuna.



“Como todas las vacunas, los efectos secundarios no son poco comunes. Estos incluyen dolor, irritación, o enrojecimiento en la zona de inyección. También se ha reportado fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolores musculares. Hasta ahora, más de un millón de personas ha recibido la vacuna y en general, ha sido bien tolerada. Es importante mencionar que la mayoría de la gente muestra efectos secundarios después de la segunda dosis, más que después de la primera. De todas maneras, es importante discutir en términos médicos, los potenciales efectos secundarios y cómo reaccionar a estos”, comentó.



Luego agregó que, en materia de efectos secundarios graves, hubo muy pocos y que lo importante es que todos fueron manejables. “Las personas con antecedentes conocidos de reacciones alérgicas graves a vacunas anteriores o a uno de los compuestos de la vacuna SARS-CoV-2 deben consultar primero con su médico. Y si se administra la vacuna, debe controlarse durante 30 minutos”, sostuvo el investigador.





TODAS LAS PERSONAS QUE PUEDAN DEBEN VACUNARSE

Ya señalado su seguridad y el proceso que hay detrás de una vacuna como esta, el científico que trabaja en la Facultad de Medicina de la UCM, hizo un llamado a vacunarse todos los que puedan, “Solo si la mayoría de la gente se vacuna, conseguiremos controlar esta pandemia y podremos volver a la vida normal. Esto protegerá a las personas vulnerables, gente de edad avanzada y gente con condiciones pre-médicas como diabetes, cáncer, hipertensión. Además, de pacientes que sufren de inmunodepresión y que no pueden ser vacunados”.



Luego ahondó en que la gente joven y sin condiciones de riesgo, de igual forma pueden desarrollar efectos a largo plazo derivados de la infección por SARS-CoV2. “Ahora vemos gente que se infectó en marzo y aún no han sido capaces de retornar a trabajar o a tener una vida normal. La vacuna ayudará a prevenir no solo la infección, sino que los efectos a largo plazo de esta”, dijo.