Opinión 01-06-2019

Desafío energético

Chile será sede de la Cumbre de Cambio Climático, y la meta de descarbonizar nuestra matriz energética es uno de los puntos destacados, ya que energía y transportes son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero.



Sin embargo, existe un desafío pendiente: una legislación sólida que continúe fomentando la inversión y desarrollo de energías limpias.



Hace cuatro años las pequeñas plantas de energía solar con capacidad instalada no superior a 9MW proliferaron gracias al “precio estabilizado”, garantizado por el Decreto Supremo 244. Sin esto, la presencia y dinamismo que hoy tienen las energías limpias a nivel de distribución no serían posibles.



Entre los beneficios que estos pequeños parques solares entregan a la sociedad destaca su bajo impacto ambiental, ya que ocupan menos de 20 hectáreas, además de ahorrar pérdidas de energía y generar empleo regional y descentralizado, que equivale a cerca de 3.500 puestos de trabajo.



Estos proyectos ayudan también a descentralizar y descarbonizar la matriz, sumando nuevos y pequeños actores a un mercado anteriormente dominado por pocas y grandes empresas, distantes de las zonas de mayor demanda y dependientes de escasas líneas de transmisión.



Por esto, el desafío actual debiera ir por establecer un consenso en torno a una nueva Ley de Distribución que fomente la eficiencia energética y autogeneración, y no modificar un Decreto Supremo que permitió desarrollar la generación distribuida, que tantos beneficios tiene para el país.



Jorge Leal Saldivia

Country Manager de Solek