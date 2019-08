Social 06-08-2019

Desafío Levantemos Chile cumple con lo comprometido en materia de reconstrucción de Santa Olga

A más de dos años de uno de los mayores incendios forestales de la historia en el centro sur del país, Desafío Levantemos Chile reafirma su compromiso con la comunidad de Santa Olga, entregando hasta la fecha 300 casas en más de 50 localidades de la zona. Esta labor tuvo como objetivo ayudar a todas aquellas personas que perdieron sus viviendas, especialmente a las que no contaban con títulos regularizados ni permisos de edificación. Sin la ayuda de Desafío Levantemos Chile, cientos de damnificados hubiesen quedado desprotegidos, ya que la fundación tomó un rol activo en la tarea de ayudar a quienes no podían recuperar sus hogares por problemas legales.



Desde el primer día de ocurrida la catástrofe, en acuerdo con la Municipalidad de Constitución, Desafío Levantemos Chile se comprometió con la construcción y amoblado de cada una de estas 300 viviendas, mientras que la entidad gubernamental firmó ayudar con la gestión de la obtención de los permisos de edificación y posterior recepción definitiva, sobre todo para aquellas personas que no contaban con papeles a la fecha.



Hasta la fecha, la fundación ha hecho una extensa labor en la zona; además de las 300 casas entregadas, la institución construyó el complejo educacional de Santa Olga, una obra de última generación para más de 1000 alumnos con los más altos estándares tecnológicos tanto en infraestructura como en malla curricular. Entregó la primera villa sustentable de Chile en el Progreso de Papalillo para 27 familias y generó un plan de reforestación de más de 200 mil especies nativas. Por último, creó Desafío Maule Futuro, concurso de capital semilla que repartió 250 millones de pesos en apoyo a emprendedores, entre otras iniciativas.