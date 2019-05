Opinión 07-05-2019

Desafíos en la implementación de la Ley de entrevistas grabadas en video a menores víctimas

(Julio Contardo Escobar,

Fiscal Regional del Maule)



Con fecha 20 de enero del año 2018 se publicó la Ley N° 21.057 que regula las “Entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales”. Esta ley comenzará a regir en forma gradual, y entre las regiones de la primera etapa se encuentra nuestra Región del Maule, entrando en vigencia luego de transcurridos seis meses de publicado su Reglamento, lo que ocurrió el pasado 2 de abril, por lo que, deberá estar en plena ejecución en octubre de este año.

Como Fiscalía tuvimos una permanente participación en la tramitación de la ley y tenemos un especial compromiso con la debida implementación de la misma, contribuyendo así, no sólo en la obtención de una prueba de calidad, sino que, principalmente, en el respeto a los derechos y garantías fundamentales de niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de delitos sexuales, como de otros delitos de gravedad.

Nuestra región, ha estado trabajando, por una parte en la formación de entrevistadores especializados y, por otra, en la implementación de salas de videograbación de entrevistas, la que demanda altos estándares técnicos. Así, hoy contamos con tres salas ubicadas en la Fiscalía Regional (Talca), y en las Fiscalías Locales de Curicó y Linares y disponemos 16 profesionales capacitados como entrevistadores, quienes tendrán la importante misión de garantizar el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes que participan en el proceso penal en nuestra región.

La participación activa del Ministerio Público, primero en la tramitación de la Ley y lograr con éxito la materialización de la misma, se concentra ahora en propiciar y potenciar la realización de todo cuanto resulte necesario para su adecuada implementación, con un férreo compromiso con sus propósitos y con el desarrollo pleno de nuestra niñez y juventud.

Como Fiscalía de Chile en el Maule recibimos con optimismo el desafío de ser los pioneros en un cambio en la mirada, en la que podemos construir una persecución penal con estándares de calidad cada vez más altos y con pleno respeto a los derechos de aquellos con quienes tenemos una particular preocupación y obligación de proteger, como son nuestras niñas, niños y adolescentes.

Estamos convencidos de que el éxito en la implementación pasa por el compromiso de todos quienes participamos directa e indirectamente en el proceso penal, constituyendo un desafío de coordinación interinstitucional que no admite vacilaciones, más aún cuando está en juego la salud e integridad de las personas más vulnerables y a las cuales debemos toda nuestra atención y protección.