Opinión 26-12-2018

Desafíos para el 2019

Nuestra Región del Maule, y en especial nuestra provincia de Linares, enfrentan desafíos importantes para el próximo año. No podemos estar del todo felices, de la forma como está terminando el año 2018. La crisis institucional en Carabineros de Chile, el grave conflicto en la Araucanía, el conflicto portuario, la cobarde agresión al Presidente del Tribunal Constitucional y la decisión francesa de otorgar asilo a uno de los asesinos del Senador Jaime Guzmán, son situaciones que nos motivan para que se vaya luego el 2018 y llegue un nuevo año. Nuestra región, se transforma en un motor agroindustrial, pasando de una producción de cereales y cultivos anuales, a una zona eminentemente frutera. Avellanos europeos, nogales, cerezos, arándanos y pronto avellanos, son parte de nuestro nuevo paisaje maulino. Pero para que nuestra zona tenga algo más que decir en nuestro país, los desafíos son enormes.

Al contrario de lo que afirman los opinólogos de turno, debemos trabajar más y no menos, estudiar más y no menos, hablar menos y hacer más, exigir menos y aportar más. Nuestra sociedad se ha ido tornando una amante de los derechos y enemiga de las obligaciones y de los deberes. Siempre un nuevo año nos hace soñar y recuperar la fe y la esperanza. En un pueblo cada vez menos creyente, más inmediatista, más egoísta y más preocupado de las mascotas que de los hijos, tenemos la oportunidad de volver a mirar hacia lo trascendente. Demos gracias a Dios por nuestras montañas, por nuestros ríos cristalinos, por nuestros pueblos pequeños, por nuestras tradiciones y por nuestros fértiles campos.

Nuestras autoridades deben generar políticas y acciones concretas que permitan a Linares recuperar el nivel que alguna vez tuvo. Nuestros edificios antiguos desaparecen, nuestras calles se repletan de vendedores ambulantes, no se aprecia estética alguna en los nuevos edificios y los malls y el comercio se llenan de público, en desmedro de otras actividades más vinculadas al alma. No perdamos nuestro rodeo, ni nuestras cuecas. Privilegiemos y cuidemos nuestra comida típica y nuestra música. Linares, cuna de Presidentes y de hombres y mujeres ilustres, merece una nueva oportunidad. Turismo rural y agroindustria son las áreas en donde debemos prestar más atención. Nuestras cerezas vuelan a China, nuestras nueces a Turquía y nuestros avellanos a Italia. La agricultura de precisión es lo que viene con fuerza. No por eso debemos reducir la jornada laboral, como olímpicamente lo proponen algunos parlamentarios. La productividad no se mejora trabajando menos, sino más y mejor.

Un llamado a la familia linarense a soñar en grande, a apostar por nuevos y distintos negocios y también a fomentar más fuertemente la cultura en todos sus aspectos. Música, idiomas, lectura, innovación y tecnología y el amor por las cosas bien hechas, es lo que nos podrá diferenciar de comunidades más mediocres que se contentan con lo mínimo. Nuestra ciudad está en el centro del país. Vamos por más y no por menos.





(Andrés Montero

Agricultor)