Opinión 28-07-2020

Desafíos y propuestas postpandemia



Se amplía el debate acerca de la “nueva normalidad”, con importantes aprehensiones sobre la seguridad, cesantía y pobreza, o vuelta al proceso educativo, entre otros.

No obstante, no podemos olvidar otras negativas consecuencias de la cuarentena: disminución entre 50% y 75% en consultas ambulatorias, de los controles del embarazo, de operaciones electivas y del cumplimiento de los programas de vacunación, por nombrar algunas.

Todos estos indicadores son muy amenazantes. Incluso algunos hablan de un inminente tsunami sanitario, por lo que es indispensable buscar soluciones más que continuar en denuncias.

Algunas sugerencias:

1) Telemedicina. Parece urgente organizar planes pilotos específicos, escalables y evaluables para algunas patologías que pueden ser manejadas razonablemente bajo esta metodología. Esto ayudaría a reducir las listas de espera y faltas de cobertura.

2) El enorme esfuerzo organizacional de gestión hospitalaria, de equipamiento y de entrenamiento de profesionales debería llevarnos a mantener dichas capacidades y en muchos casos redireccionarlas. Ejemplo: aumentar los horarios y la oferta quirúrgica por mayor disponibilidad de equipos y personal entrenado.

3) Gestión de los recursos sanitarios (hospitales y clínicas, equipamientos, traslados, etc.) que permita colaboración público-privada que vaya más allá de las emergencias sanitarias. Un buen principio sería reconocer los verdaderos costos de las prestaciones en aranceles FONASA y la incorporación de la metodología GRD para ambos sectores.

4) Reconsiderar aspectos del Código Sanitario que el actual entrenamiento de profesionales de la salud amerita evaluar. Ejemplo: Enfermeras, Matronas, Kinesiólogos, Químico-farmacéuticos del 2020 ¿no están en condiciones de asumir más responsabilidades terapéuticas?





(Manuel José Irarrázaval

Director Instituto de Políticas Públicas en Salud, U. San Sebastián)