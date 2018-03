Crónica 06-03-2018

Desarrollan innovador sistema para obtener jugo de berries manteniendo sus propiedades

Una alternativa innovadora que podría ser usada de manera industrial para obtener jugo de berries proponen el estudiante de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Talca (UTALCA), Sebastián González y el académico Carlos Zambra de la Facultad de Ingeniería de dicha Casa de Estudios.

La idea que ya se encuentra diseñada y prototipada a pequeña escala, consiste en un sistema que, a través del uso de membrana, concentra los jugos de frambuesas u otros berries, sin necesidad de usar altas temperaturas, que es lo que se utiliza hoy en Chile. La tecnología que incorpora permite que el concentrado obtenido no pierda sus propiedades y valor alimenticio.

“Este jugo tiene una ventaja competitiva frente a los que hoy se comercializan, ya que tiene todas las propiedades nutricionales que se encuentran en la fruta natural. Esperamos en algún momento poder comercializar el jugo o la máquina que se puede construir a escala industrial”, explicó el estudiante.

El proyecto que forma parte de su memoria de título, le valió la adjudicación de financiamiento a través del concurso de Valorización de la Investigación Universitaria (VIU) de Conicyt, que tiene como objetivo fomentar buenas ideas de estudiantes que se puedan convertir en negocios. En la primera etapa se realizan los estudios para analizar la factibilidad de realizar el emprendimiento.

OPTIMIZACIÓN

Uno de los beneficios se encuentra en aprovechar al máximo una de las materias primas que se generan en la zona y que en muchos casos no puede ser exportada, siendo desaprovechada por sus productores. “Esta máquina optimiza los recursos y además puede ser fabricada por nosotros, lo que posibilita que su costo sea bajo en relación a equipos importados”, indicó González.

El proceso se genera a través de membranas con las que se realiza el proceso denominado destilación osmótica, que ayuda a que los jugos mantengan las propiedades.

INNOVACIÓN

Durante estos últimos años, la Universidad de Talca está desarrollando una fuerte componente en sus alumnos para que realicen proyectos que tengan componentes de innovación y emprendimiento, como parte del trabajo que desarrollan en el proyecto MacroFacultad de Ingeniería 2030.

“Estamos buscando desarrollar proyectos como éste que sean tangibles y que no queden solo en la teoría, sino que finalicen con un instrumento o máquina que pueda producir algo, en este caso el jugo de berries”, comentó el académico Carlos Zambra.