Opinión 17-05-2017

Desarrollo biogeográfico

El Desarrollo Biogeográfico tiene sus pilares en la trilogía: hombre persona-desarrollo integral-ecosistema recuperado y redimido, los que, protagonizando un equilibrio dinámico y consciente, tiende a corregir el antropocentrismo protagónico de nosotros, los seres humanos, creando las condiciones reales de gestión para alcanzar una vida integral de calidad con una biosfera estable y libre de contaminación.

En el caso del ser humano, lo envuelve en el surgimiento de personalización, cuya preparación se puede advertir a través de toda la historia del universo.

Este surgimiento de lo personal no detiene la historia de la naturaleza, la une a la historia del hombre sin someterla a ella.

Ve que la solución biológica o económica de un problema humano, por próximo que se halle a sus necesidades elementales es incompleta y frágil si no se han tenido en cuenta sus más profundas dimensiones humanas. También lo espiritual es una infraestructura. Los desórdenes psicológicos y espirituales ligados a un desorden económico pueden minar durante mucho tiempo las soluciones logradas en el plano de la economía y la estructura económica más racional, si se establece con menosprecio de las exigencias fundamentales de la persona que, lo llevará en sí mismo, a su ruina.

El primer momento de conciencia personal se afirma asumiendo al medio natural. La aceptación de lo real es el primer paso para toda vida creadora.

Es la fuerza de la afirmación personal basada en el conocimiento, la reflexión crítica, el libre espíritu de creatividad y el compromiso moral que rompe los obstáculos y allana este camino de humanización.

No consiste en imponer a la naturaleza una relación de amo a esclavo. La persona sólo se libera liberando y está llamada a liberar a todas las expresiones de vida y las cosas, como a la humanidad misma.

La relación de la persona con la naturaleza no es, pues, una relación de pura exterioridad y aprovechamiento, sino una relación dialéctica de intercambios de beneficios y ascensión.

Hasta este momento histórico ha sido como una realidad universal que el hombre ha sido gestor, promotor y único beneficiario en la historia de su desarrollo.

Esto significa que ha ignorado las leyes de la biología de los ecosistemas, siguiendo la lógica del beneficio a corto plazo. Bajo estas circunstancias corregir este antropocentrismo significa ampliar los beneficios del desarrollo también a la naturaleza con lo que el Desarrollo Biogeográfico entraría en contradicción NO con el crecimiento económico, sino con el capitalismo económico industrial, el individualismo y la economía del despilfarro, lo que conlleva a una organización distinta no capitalista, donde los recursos naturales, agua, aire y tierra, son administrados y gestionados comunitariamente y que conseguiría eliminar los trastornos ambientales al tener en cuenta las leyes que rigen los equilibrios de los sistemas naturales, buen uso de las tecnologías de punta, el uso sólo de energías limpias y proceder al reciclaje total de los residuos del consumo humano de energía y productos.

En lo social se hace imprescindible dar oportunidad a todo el tejido social a la educación, al conocimiento, a la real participación en la riqueza y a una vida digna. Da real oportunidad de plantear propuestas, de dirigir y conducir sociedades comunitarias, llegar a consensos y proyectarse al futuro.

Mientras mayor participación política, profesional, laboral, económica, cultural y social tengan los integrantes de una comunidad, mayor estabilidad tendrán los países y la seguridad social será un hecho ineluctable, así como su ascensión espiritual.

Por lo tanto, nosotros los hombres, estamos en condiciones para lanzarnos a un juego creativo sin límites. Sólo libres de nuestras ataduras deterministas de orden, de predicción y de dominio, la naturaleza puede innovar y recrearse. El caos dinámico, que sostiene el científico Chirikow, es una parte necesaria de la actividad creativa. Al caos subyace la habilidad de responder flexiblemente al entorno y de generar nuevos patrones de actividad. Para adecuarse a los tiempos, la sociedad requiere cambiar de mentalidad, porque la misión de la gestión debe revolucionariamente cambiar para enfrentarse a los desafíos de la postmodernidad y la problemática ambiental. La empresa máquina, la organización burocrática, el modelo ideal construido por Weber y Taylor ha quedado obsoleto.

En lo que refiere al marco geográfico en la cual se desarrolla la actividad económica, política, cultural y social del hombre, se estima que debe tender a recuperar la calidad del paisaje geográfico.

El desarrollo en base a regionalismos biogeográficos genera comunidades de personas y expresiones culturales con peculiares formas de trabajo, comercio e industrias en las que se incluirán activamente las comunidades bióticas en una muy estrecha relación e interrelación de intercambio de beneficios. Dicho en otras palabras, la organización de desarrollo y crecimiento económico se basa en la unidad biogeográfica definida por todos los grupos de población animales y vegetales que constituyen a la comunidad y que definen y perpetúan al ecosistema, incluyendo al hombre, como gestor, beneficiario y benefactor de este nuevo tipo de desarrollo.

En lo económico, los sistemas de administración de las unidades biogeográficas pasan a manos de la comunidad organizada donde los bienes son comunitarios, porque la viga maestra de este Desarrollo Biogeográfico es que el capital y el trabajo se unen, asegurando un espacio responsable y solidario para cada uno de los componentes, donde la competitividad, la excelencia y las modernas técnicas de administración ameritan metas dignas y justos beneficios.

Quedará restablecida la base tradicional de la responsabilidad ante la propia comunidad y el medio, las personas vivirán con la consecuencia de sus actos en vez de rehuir sus efectos, porque el capital estará unido al trabajo.

En resumen, crear las condiciones para que este humanismo ecológico integral corrija el individualismo de la democracia roussoniana y así crear LA SOCIEDAD COMUNITARIA, EL NUEVO CONTRATO SOCIAL de acuerdo a estos nuevos tiempos y que reemplace el ya obsoleto desarrollo sustentable, el que representa una mera autodefensa del sistema capitalista actual ante el sensible y presente problema social y ambiental.

Sin embargo, cualquier esfuerzo que hagamos para mejorar nuestro vivir y su medio ambiente, depende de nuestra probidad y del respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana, para no caer en otro intento histórico fracasado.



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)