Opinión 24-05-2017

Desarrollo, democracia y administración de la localidad

El desarrollo, democracia y administración de la localidad, según los criterios biogeográficos se construye basado en gobierno de la unidad biogeográfica definida por todos los grupos de población animales y vegetales que constituyen a la comunidad que definen y perpetúan al ecosistema, incluyendo al ser humano como gestor, beneficiario y benefactor de este nuevo tipo de desarrollo.

Al establecer el desarrollo en base a regiones biogeográficas con sus subunidades no se contrapone en absoluto con los avances del pensamiento, las ciencias, las artes y las tecnologías, siempre y cuando estas disciplinas sean medios de humanización y no conviertan al hombre y su entorno en esclavo de ellas. Es rediseñar nuestro futuro y darle una solución valórica a la problemática ambiental y a la desigualdad social, donde el mayor desafío, inédito y complejo es afrontar en derecho el problema de la propiedad social de los bienes comunes que son: el aire con su calidad y beneficios, el agua con sus usos y propiedades vitales y la tierra con sus potenciales y recursos, factores importantes en un clima auspicioso para la vida de la localidad.

La administración comienza con las definiciones de las regiones biogeográficas, para lo cual, hay que tomar en cuenta además, los fenómenos migratorios, transporte, conectividad, comercio, y la trashumancia que ensanchan sin cesar las zonas ecológicas y que gradualmente tienden a englobar a toda la Tierra.

Estas unidades biogeográficas no son políticas, salvo cuando específicamente la unidad política se ajuste a la unidad ecológica como en el caso de Suiza. El principio básico es que las unidades regionales biogeográficas se transformen en unidades políticas para la excelencia de su administración. Los ecólogos han demostrado que algunas veces surgen conflictos e inadaptaciones cuando entidades políticas locales, nacionales o internacionales han despreciado los límites establecidos por la ecología. Las zonas culturales como fruto directo de la coadaptación al medio que coinciden más estrechamente con las unidades ecológicas han demostrado ser más exitosas. Por lo tanto, el desarrollo local significa administrar el bien común basado en la identificación, gestión y aprovechamiento de los recursos naturales y potenciales endógenos que se originan o nacen en su interior de una comunidad, ciudad, localidad o barrio, donde las decisiones y administración se toman desde las bases.

En esta perspectiva el poder de la democracia se ejerce desde las bases, donde los sistemas de administración de las unidades biogeográficas pasan a manos de la comunidad organizada donde los bienes son comunitarios, porque la viga maestra de este Desarrollo Biogeográfico es que el capital y el trabajo se unen, asegurando un espacio responsable y solidario para cada uno de los componentes mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento y la creación de un entorno motivador de la localidad.

Este nuevo cuadro nos permite la práctica del consenso, la convergencia política y la vigencia de los derechos humanos,

En los marcos del Desarrollo Biogeográfico, tomando su primer pilar: el desarrollo del hombre-persona que se expresa en: la probidad como conducta ética-moral, el respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas, el real ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, libertad de pensamiento, religión, expresión, libre opción sexual, igualdad de oportunidades en educación, salud, acceso a viviendas, calidad de vida y desarrollo humano, etc.

El segundo pilar: el Desarrollo integral considera importante que su capital social local se desarrolle en forma integral sus áreas biológicas (el desarrollo sano de la vida y la de su entorno), la afectiva (sus sentidos, emociones), lo racional (desarrollo del pensar, las ciencias, las artes y las tecnologías), la social (ser gregarios con derechos y deberes ciudadanos) y la espiritual (su trascendencia como persona y como humanidad), interactuando en todas ellas el amor y la solidaridad para valorar la vida y las dignidades de las personas y su economía conlleva a una organización distinta no capitalista, donde los recursos naturales, agua, aire y tierra, son administrados y gestionados comunitariamente y que conseguiría eliminar los trastornos ambientales al tener en cuenta las leyes que rigen los equilibrios de los sistemas naturales, buen uso de las tecnologías de punta, el uso sólo de energías limpias y proceder al reciclaje total de los residuos del consumo humano de energía y productos.

El tercer pilar es ecosistema recuperado y redimido donde todos los principales actores sociales: autoridades políticas, de servicios públicos, empresarios, emprendedores, de cooperativas y de empresas comunitarias deben tener un cabal conocimiento de todas las especies que definen, componen y perpetúan los ecosistemas, su gestión económica referida a la facultad recuperadora de la naturaleza, conservación y redención de los paisajes geográficos.

Tener claras políticas institucionales e infraestructuras propias para afrontar exitosamente desastres naturales como terremotos, tsunamis, aluviones, incendios forestales, de barrios y ciudades, cortes de agua potable, energía eléctrica y atención médica eficaz para atender a los lesionados e instalación de campamentos de emergencia para los damnificados y políticas preventivas en la instalación de asentamientos humanos en zonas de riesgo.

En el caso del daño ambiental, por estos desastres, la comunidad entera debe tener una rápida reacción de la recuperación del daño a los sistemas ecológicos con todas sus especies que lo componen.

La misión es levantar una propuesta de cambio real, optimista, de un profunda renovación no sólo de los temas sino de la manera de hacer política, asumiendo que el siglo XXI, es un siglo más horizontal, más interactivo, más en red, más participativo, donde la gente quiere ser más protagonista de los cambios, pero la vez quiere tomar participación en las decisiones, por eso es muy importante la descentralización y las microrregiones biogeográficas, porque significa repartir el poder democrático en todo el territorio, donde todos los actores sociales tienen sus espacios de participación para expresar su voluntad, sus propuestas y sus trabajos responsables para lograr una mejor calidad de vida y una buena y respetuosa convivencia con el medio ambiente.



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)