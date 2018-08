Deporte 14-08-2018

Desastre en Rancagua: Albirrojos cayeron por la cuenta mínima ante el débil Tomas Greig

- Este sábado juegan de local frente a Colina partido clave para seguir buscando la clasificación

No hubo claridad en los jugadores albirrojos al momento de definir en el área, en los 90 minutos de partido, donde no pudieron sacarse el gol que les anotó Tomas Greig tras un carrerón por la banda y posterior centro de Mardones, para que apareciera solo Carrasco para anidar el balón al fondo de la red aprovechando un regalo de la defensa que no marcó precisamente al jugador que conectó libre en el minuto 44 del primer tiempo. Con ese guarismo se fueron al descanso con un Linares que estaba ido después del tanto del inmigrante escocés.

En la segunda fracción siguió buscando el equipo dirigido por Martínez para poder conseguir la igualdad. Se jugaba el minuto 59 y luego de otro centro es derribado en el área Julio Castro y el juez que estaba muy atento y a escasos metros de aquella situación marcó la pena máxima para los albirrojos que jugaron de azul. Frente al balón el propio Castro, quien disparó con mucha potencia y tapó magistralmente el portero Arancibia que se estaba transformando en una figura excluyente del cotejo, para dejar con el grito de gol en las gargantas a los hinchas del “depo” que llegaron al Guillermo Saavedra de Rancagua.

Después seguirá el show de los jugadores locales, que dejaban pasar los minutos y defender con toda la ventaja. Un cerrojo que no pudo abrir Deportes Linares. Todos sabemos que los partidos se ganan con goles y lamentablemente no anotó y dejó escapar puntos valiosos que lo alejan de llegar a la clasificación.

A los 85 minutos debutó Adrián Araya, una de las ultimas contrataciones de los albirrojos y que proyectó dos balones en profundidad, pero creemos que cuando se ponga a punto será sin duda un rompe redes. Las últimas dos ocasiones correrían por parte de Saldaña en los descuentos, el primero de cabeza y el segundo con un disparo que pasó muy cerca de los tres tubos del portero local. A la postre tres puntos que se dejaron escapar ante Tomas Greig, un equipo que está más abajo en la tabla, pero que al final siempre se las arregla para complicarle la existencia a los linarenses.

PALABRAS DEL DETE

Muy cabizbajo se retiró del sintético de Rancagua, el técnico Rubén Martínez quien pierde además una racha de tres partidos en los cuales estaba invicto a cargo de los albirrojos: “era la oportunidad para sumar y no pudimos hacerlo. Me preocupa que no hubo claridad en los momentos en que nos creamos las ocasiones. Después del gol no nos recuperamos, sentimos la estocada, faltó reacción, era un equipo inferior al nuestro, por eso me voy muy molesto porque dejamos escapar tres valiosos puntos. Asumo mi responsabilidad y ahora a dar vuelta la página porque el sábado tenemos una revancha con un rival directo que también está disputando un cupo para clasificar a la liguilla final”.

En Rancagua, el equipo linarense formó con: David Pérez, Alejandro Fariña, Bastián Irribarra, Marco Arriagada, Diego Fuentes, Mauricio Iturra, Matías Parra, Johan Barrera, Eliacer Pérez, Edgar Saldaña y Julio Castro.

Con esta dolorosa derrota los albirrojos se alejan un poco más de los que van arriba y también están disputando un cupo por la liguilla. Ahora, quedaron a 5 puntos de Colina y 7 de Brujas de Salamanca. Más encima que Trasandino ganó y se alejó tres puntos del “depo”.



RESULTADOS



Ovalle 1 – Municipal Santiago 0

Mejillones 0 – Rengo 1

Trasandino 1 – Limache 0

Colina 0 – Osorno 0

Tomas Greig 1 – Linares 0

Macul 1 – Salamanca 4

Real San Joaquín 0 – Rancagua Sur 1

TABLA DE POSICIONES

El campeonato de Tercera División es liderado por: Limache, 38 puntos; Salamanca,33; Colina,31; Lautaro de Buin, 30; Trasandino, 29; Rancagua Sur, 27; Ovalle y Linares, 26; Rengo, 25; Municipal Santiago, 24; Osorno, 19; Real San Joaquín, 15; Tomas Greig, 12; Mejillones, 8 y Macul, 6 unidades.



PRÓXIMA FECHA



Real San Joaquín – Ovalle

Rancagua Sur – Macul

Salamanca- Tomas Greig

Linares – Colina

Lautaro – Trasandino

Limache – Mejillones

Rengo – Municipal Santiago

El duelo ante A.C. Colina quedó programado por la dirigencia albirroja para este sábado 18 de agosto desde las 17:30 horas en el Tucapel Bustamante Lastra.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo