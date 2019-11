Deporte 10-11-2019

Desayuno de campeones Alcalde Mario Meza celebró la obtención del título del ascenso albirrojo con jugadores y dirigentes

Se comprometió junto al concejo municipal apoyar con 100 millones la próxima temporada

Una actividad que estaba planificada, para el lunes después del partido con que Linares, logro el ansiado titulo de la vuelta al profesionalismo. Al final durante esta semana se cumplió con el desayuno donde se festejo el campeonato, pero además hubo un compromiso tremendamente importante donde se entregará al club 100 millones de pesos, desglosados de la siguiente manera 40 el primer semestre, 40 el segundo y 20 en la parte final.

El presidente del club Marcos Álvarez, dijo que estaban contentos con este recibimiento donde se aprovecho de disfrutar del titulo del ascenso “como directorio también estamos felices, porque este proyecto comenzó el año 2016, cuando el equipo estaba abandonado ya que había descendido de categoría y nadie quería tomar este “fierro” caliente”. En torno a lo que viene agregó que, de aquí al 31 de diciembre, deben cumplir con las exigencias del famoso “cuaderno “de cargo, que les solicita la ANFA, donde la primera tarea es conformar una Sociedad Anónima Deportiva Profesional, que administre el club y cumplir también con otra serie de requisitos que son más administrativos. Estas obligaciones deben presentarse a la ANFA y este organismo a la ANFP, en el mes de enero lo visa y a través del concejo de presidente decidirán si se incorpora o no la institución a la Segunda Profesional”. Esto significa recursos económicos que ascienden a la suma de 65 millones de pesos, donde 35 son para la Federación de Futbol, y una boleta de garantía de 30 millones de pesos que se ingresa a la ANFP.

El tema principal será la constitución de la SADP, por esta razón se llamará a una asamblea a fin de mes, para que los socios autoricen dicha conformación, y que den su opinión, porque tenemos dos opciones una Sociedad Abierta o Cerrada y el porcentaje de participación del club.

Premios del plantel y cuerpo técnico pendientes

Otro tema que se ha complicado es el de la cancelación de los premios por haber logrado el ascenso, tal cual lo manifestó Álvarez, ellos trabajaran primer en la conformación de la SADP, y después abordaran los dineros que están al debe, con el plantel. Situación que ha provocado cierta molestia en quienes formaron el plantel en esta temporada por la demora, porque se filtró que esos recursos deberían haberse pagado el 30 de octubre, algo que a todas luces no ocurrió, con quienes prometieron esos dineros. Aunque el capitán de Deportes Linares, señaló que confían en las fechas que se acordó para la cancelación

La copa que lograron los albirrojos estará durante la próxima semana en la municipalidad, para que los linarenses puedan fotografiarse. El presidente agradeció en forma especial al alcalde Mario Meza y Cuerpo de Concejales por el apoyo brindado en esta temporada “quiero agradecer también el trabajo que realizaron el personal del estadio que siempre nos dio las facilidades para tener una buena cancha en cada partido”.

El alcalde felicitó a los protagonistas de este objetivo “nosotros desde el primer momento creímos en este proyecto serio, por eso los apoyamos con 50 millones de pesos en el transcurso del presente año. A esto se suma que el propio director técnico es parte de la estructura municipal laboral de nuestra ciudad. Nosotros no los vamos a dejar sólo y hemos comprometido el apoyo para el próximo año de 40 millones de pesos en el primer semestre, 40 para el segundo y si es necesario queremos llegar a los 100 millones. Pero, debe la ciudadanía aumentar el número de socios no es posible que tengamos solamente 300. Este esfuerzo debe ser de todos para seguir escalando. Otra de las noticias que entrego es que esperan tener listo el diseño del estadio, el próximo año porque así lo exigen los actuales tiempos. Reitero el llamado para que se sume la comunidad y apoye a Deportes Linares.

Finalmente, el capitán Bastián Irribarra, manifestó que “fue muy hermoso este momento de haber compartido con la autoridad. Todavía no sabemos nada de lo que viene. En torno a los dineros pendientes con el plantel, aseguró que confiamos en que se cumplan las fechas que se nos han indicado a cada jugador, pero estamos tranquilos”. Poniendo de esta manera “paños” fríos a lo que señalaban algunos de sus compañeros en relación al tema económico.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo