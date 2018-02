Política 28-02-2018

Desbordes (RN) reclama por predominancia de la UDI en cargos de gobierno: “Es evidente que no hay equilibrio”

Desde los partidos de Chile Vamos se estimó que las designaciones terminaron favoreciendo a la UDI. "A Evópoli le hubiese gustado haber tenido una mayor participación", dijo en tanto Francisco Undurraga, cuya colectividad lamentó no quedarse con la intendencia de la Región Metropolitana.



En total hubo solo cinco mujeres en la nómina y, resumiendo por militancia y sumando a Arrau, hubo cinco nominaciones para la UDI y RN (31,25% cada uno), cuatro independientes (25%) y dos para Evópoli (12,5%).



Esta distribución, según informa La Tercera, trajo una serie de reacciones de parte de los partidos políticos de Chile Vamos. Una de las sensaciones que dejó el anuncio en los partidos fue que se había favorecido a la UDI. Esto porque, a pesar de que tuvo las mismas nominaciones que RN, algunos interpretan que los independientes César Asenjo y Martín Arrau son abiertamente cercanos al gremialismo.

“Es evidente que no hay equilibrio, pero es decisión del Presidente de la República. Vamos a respetar y la vamos a acatar calladitos y trabajar como corresponde, apoyando al gobierno, y punto”, dijo el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

“A Evópoli le hubiese gustado haber tenido una mayor participación”, dijo el presidente de esa colectividad, Francisco Undurraga.

Una derrota para Evópoli se dio en la Región Metropolitana con la designación de la ex RN y ex Amplitud Karla Rubilar, ya que hasta el domingo estaban jugándose sus fichas para que se nombrara al director de La Polar, Gonzalo de la Carrera.

“Todos los partidos legítimamente teníamos el interés de tener un intendente (en esa zona)”, dijo Undurraga, pero luego agregó: “Evópoli tiene muy buenas relaciones con Karla Rubilar desde hace mucho tiempo, creemos en sus capacidades”.