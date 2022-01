Social 12-01-2022

Descansar, pero no perder rutinas son algunas de las recomendaciones para vacaciones de verano

-Al respecto, también es importante realizar actividades diferentes a las que se hacían habitualmente durante el año y evitar los excesos con el uso de las pantallas, entre otros aspectos.



Junto con la llegada del mes de enero aparecen las vacaciones de verano para miles de estudiantes de enseñanza básica, media y universitaria.

La instancia es un momento para desconectarse del ámbito educacional, considerando el estrés que significó para una alta cantidad de personas, el estudiar en contexto de pandemia, a través de un sistema online o híbrido.

Al respecto, ¿Cómo aprovechar este tiempo de descanso? Bárbara Letelier, psicóloga y asesora curricular del Proyecto de Formación Inicial Docente (FID) de la Universidad Católica del Maule (UCM), entregó algunas recomendaciones para utilizar el periodo estival sin olvidar mantener buenos hábitos y rutinas que puedan servir más adelante para el retorno a las aulas.

“Durante el periodo de vacaciones, es relevante descansar y hacer actividades distintas a la carga anual, pero idealmente no perder rutinas. Por ejemplo, no levantarse excesivamente tarde o acostarse muy tarde, sino que tratar de establecer esos tiempos con prudencia”, comentó.

En ese sentido, también es importante que durante el periodo de vacaciones se haga un buen uso de las plataformas digitales sin caer en los excesos.

“Evitar estar mucho tiempo en las pantallas e incentivar actividades deportivas, recreativas, artísticas y en familia. Idealmente, hacer que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participen en tareas del hogar (de acuerdo a su edad). Sumado a ello, si puede desarrollar actividades donde puedan aplicar y/o utilizar lo aprendido en el año, mantener eso presente de manera lúdica, mucho mejor”, aseguró la especialista.

Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es el rol que cumplen las familias y/o cuidadores durante el periodo de descanso.

“Las vacaciones son un momento del año diferente, en el cuál es ideal otorgar espacios con actividades diversas, pero no perder de vista las reglas. Además, es importante que puedan entregar tiempos de calidad a sus niños, niñas o adolescentes, mostrando atención y dejando tiempo para el desarrollo de actividades en conjunto”, aseguró Letelier.



REFLEXIÓN

Previo a las vacaciones de verano, también se puede dejar un espacio para repensar lo aprendido durante el año y las expectativas para el futuro.

“Que se realice una reflexión de lo abordado, trabajado y aprendido en la escuela o colegio, también para que los estudiantes, niños, niñas y adolescentes puedan evaluar sus procesos”, puntualizó la especialista.