Descartan que Beatriz Sánchez haya decidido su futuro político

El ex jefe de campaña de Beatriz Sánchez, Sebastián Depolo, aclaró el cambio del domicilio electoral a Viña del Mar de la ex aspirante a La Moneda y descartó que exista una decisión respecto al futuro político de la periodista.



Depolo aseguró que "tengo claridad de que ella todavía no ha decidido volver a ser candidata a ninguno de los cargos de elección popular, en lo que sí tomó una definición es que ella va a seguir en el Frente Amplio como líder política".



"Este cambio obedece mucho más a la idea de fortalecer el trabajo territorial del Frente Amplio, particularmente en la región donde el Frente Amplio también tiene un desarrollo muy importante, entonces, todavía no hay ninguna definición ni de candidatura, las puertas solamente se abren, no se están cerrando unas u otras", añadió.



En tanto, el analista político Kenneth Bunker afirmó que "mandarla a ella para allá es como darle un puesto seguro, es una sandía calada. Yo creo que la única razón de por qué la están mandando para allá es que ella quiere competir de nuevo en la elección presidencial, porque está descartando, esencialmente, una carrera senatorial en 2021".



El profesional aclaró que "ella puede competir en Valparaíso e incluso si es que gana puede ser candidata presidencial, entonces yo creo que esto es una señal de que ella está interesada en competir de nuevo como presidenta".



El Frente Amplio posee un amplio respaldo en la zona, ya que cuenta con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp; el senador Juan Ignacio Latorre y los diputados Diego Ibáñez, Jorge Brito y Camila Rojas.