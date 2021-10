Política 06-10-2021

Descentralización: Advierten necesidad de dotar de herramientas a los gobernadores regionales

La necesidad de avanzar en una agenda clara y concreta que permita una descentralización efectiva, manifestó la presidenta del Senado y parlamentaria por el Maule, Ximena Rincón, tras reunirse con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la discusión del presupuesto para el próximo año.

La autoridad regional llegó hasta el ex Congreso en Santiago tras ser invitado a participar en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, que analiza los recursos relativos a los gobernadores regionales.

"Debemos relevar el importante rol que tiene la descentralización y avanzar de manera efectiva. Elegimos a los gobernadores regionales y hoy hay que darle herramientas, porque no puede ser que un gobernador, cada vez que quiera hacer una modificación presupuestaria, tenga que ir a la Dirección de Presupuesto (DIPRES) y no pueda proceder dentro de su marco presupuestario como lo hace un municipio", aseguró la senadora.

En tal sentido, señaló que "los gobernadores regionales y la descentralización serán temas que analizaremos en profundidad en la discusión del presupuesto de la nación".