Opinión 19-06-2019

Descentralización: el tema ausente

El pasado 31 de marzo, en medio de la conmemoración del Día de las Regiones, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer que en 2018, el 90% de los nuevos empleos, provenía de regiones distintas a la Metropolitana, añadiendo que, incluso, algunas de ellas triplicaron su crecimiento. Este guiño nos hizo imaginar que durante la Cuenta Pública del 1 de junio tendríamos novedades respecto al proceso de descentralización, priorizándolo.

Si bien, el Presidente Piñera en su mensaje se refirió a la descentralización, anunciando la conformación de una mesa de trabajo para la red de fortalecimiento de la regionalización, la cual busca potenciar las funciones de las autoridades regionales a partir de 2020, no entregó detalles sobre cómo funcionará ni quienes la compondrán. Sobre ésta, esperamos que sea abierta y se transforme en un lugar de encuentro donde miembros de la sociedad civil, actores locales, municipios y asociaciones municipales, trabajen en conjunto con el sector público para definir de forma representativa cuáles serán los lineamientos y las responsabilidades de este nuevo esquema.

Por otra parte, tampoco se manifestó sobre uno de los principales soportes del proceso de descentralización: el financiamiento. Situación que puede generar dificultades en la gestión de los cargos de las autoridades regionales, según la nueva estructura que se propone, como por ejemplo, con cuánto presupuesto contará el nuevo gobernador regional versus el delegado presidencial. Hemos advertido, junto a otros actores, la necesidad de definir una ley de financiamiento de los Gobiernos Regionales, saliendo de la lógica vigente, sectorial y discrecional por parte de SUBDERE, potenciando definitivamente Fondo Nacional de Desarrollo (FNDR) y otros instrumentos de decisión regional de libre disposición.

También en el ámbito político, se vislumbra una posible fuente de conflicto, ¿Cuál es la razón? La poca claridad sobre los roles que ejercerán las nueva autoridades: el gobernador regional tendrá el apoyo ciudadano y una alta expectativa en su gestión, sin embargo, el delegado presidencial parece conservar la fuerza, a través del presupuesto sectorial y nombramiento de Seremis y Jefes de Servicios, para atender los principales requerimientos ciudadanos, además a cargo de la seguridad interior y fuerza policial, entonces ¿Qué ocurriría ante una demanda ciudadana que derive en marchas donde el nivel central no esté de acuerdo con el gobierno regional? Complejo imaginarlo.

Finalmente en el nivel local, y dada nuestra labor, se lee en el programa de gobierno: “el foco de nuestra agenda descentralizadora serán los municipios de Chile, transfiriendo competencias, recursos y atribuciones en cuanto sea posible”, cuya principal medida sería “crear una franquicia tributaria para las donaciones a municipios y regiones destinadas a inversión o programas en beneficio de la comunidad”, pues bien, desde Huella Local con otros actores, hemos propuesto la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo Local, para recaudar recursos que permitan financiar proyectos de impacto local, de ello aún no hay respuesta y tampoco novedades en el discurso.

Lamentablemente, la descentralización parece ser un tema secundario, lo que no se condice con el compromiso programático. Esperamos que en los años de gobierno que restan, se concreten efectivamente las ideas planteadas, con la participación y amplio consenso. En tiempos en que la economía nuevamente nos da nueva señales de fatiga, debemos recordar que el desarrollo territorial equitativo permite diversificar, potenciar y encontrar soluciones pertinentes a los constante vaivenes a los que estamos sometidos, por lo que la descentralización debe un desafío y esfuerzo constante en la política nacional. Esperamos se retome el rumbo e impulso que la elección de gobernadores regionales nos plantea, y que no sea la falta de diseño de esta transición, la que malogre este sentido anhelo de los territorios del país.



(Gonzalo Vial, Director Ejecutivo Fundación Huella Local)