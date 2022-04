Social 03-04-2022

Descentralización y mirada territorial serán parte del trabajo entre las Universidades Regionales y la Subsecretaría de Educación Superior

- La subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, fue recibida por el Pleno de la Agrupación de universidades regionales (AUR).



En el marco de un diálogo cordial, el presidente de AUR, rector Patricio Sanhueza V., dio la bienvenida a la autoridad del MINEDUC, agradeciendo su participación e interés de conocer antecedentes, reflexiones y propuestas de las autoridades académicas regionales. “La AUR está muy disponible para contribuir al desarrollo de la educación superior en el país y para apoyar con miradas diversas el desarrollo en los territorios, social, patrimonial y cultural”, precisó el rector de la U. de Playa Ancha, Patricio Sanhueza.



El rector Diego Durán J., de la U. Católica del Maule y Vicepresidente AUR, expuso detalles del quehacer de AUR y las complejidades que enfrentan las universidades regionales, y en particular las de zonas extremas, baja población o alta ruralidad. Entre otros temas, mencionó el beneficio de la gratuidad que es de gran relevancia para instituciones que acogen un alto porcentaje de estudiantes de contextos vulnerables. “Nuestro interés es mostrarle que hay elementos concretos que están en las regiones e invitarla a usted a que nos visite y que podamos establecer una relación clara y reflexiva que permita avanzar hacia propuestas compartidas”. Agregó que, la única manera de conocer lo que pasa en las regiones es visitándolas para ver en la práctica lo que las instituciones agrupadas en AUR hacen a nivel nacional”, dijo el rector Durán.



La Subsecretaria de Educación Superior agradeció a los rectores la invitación, por abrir este espacio de diálogo y que le permite compartir el hecho que muchas veces, aunque no parezca evidente, los territorios y las regiones no siempre están en las políticas públicas.



“Les traigo un saludo del ministro de educación quien me pidió que relevara la importancia de generar diálogos y comunicación con ustedes en estos espacios. Comprendo y valoro el rol que cumplen las universidades en articular y generar espacios claves de gobernanza para el desarrollo de los territorios, ya sea de los niveles centrales y de los territorios que tienen particularidades económicas, sociales, culturales distintas”, manifestó la Subsecretaria Figueroa.



La autoridad del MINEDUC señaló que estamos asistiendo a un cambio global de lo que significa el rol de las instituciones en la solución de problemas urgentes, emergentes y de problemas donde sino se cuenta con los marcos referenciales adecuados, lo más probable es que ellos pasen muy invisibles o que no exista la capacidad de problematizarlos, “ allí está el rol clave de las universidades regionales que representan estos marcos, lo más probable que la mirada centralista que ha tenido la educación en general y esta subsecretaría en particular, se han convertido no solamente en una debilidad para las instituciones sino para el Estado, sino contamos con un instrumental adecuado para tomar decisiones de política pública adecuadas, con miradas situadas, contextualizadas y ahí la importancia de este espacio que rompe con lo que ha imperado de manera permanente en el diseño de políticas o en el Estado en general, las decisiones se deben tomar considerando la diversidad, la diversidad no puede ser un problema sino una oportunidad y un desafió”, precisó.



Bajo esta perspectiva la Subsecretaría de Educación Superior aspira a convertirse en un nodo articulador, en un eje estratégico que articule a todos los actores, lo que es un gran desafío porque la Subsecretaría no tiene presencia en las regiones. “Sin duda es una falencia que hemos podido evidenciar, entonces ustedes como universidades pueden cumplir ese rol en alianza con la Subsecretaría, en cómo ir avanzando en temas claves de nuestro programa y alimentar desde la diversidad de sus instituciones nuestra toma de decisiones y crear canales para dialogar “, puntualizó Verónica Figueroa. La autoridad concluyó señalando que el diálogo y trabajo conjunto con las universidades regionales será parte importante de su gestión.



La sesión plenaria mensual de la Agrupación de las Universidades Regionales de Chile, se llevó a cabo en modalidad presencial el 31 de marzo de 2022, en la casa central de la U. de Chile en Santiago.