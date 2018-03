Editorial 29-03-2018

Descentralizar el deporte



Permitir que los deportistas de zonas extremas puedan participar en competencias nacionales no oficiales, es el objetivo del Fondo Especial a deportistas de zonas extremas, que establece la Ley de Presupuestos.



La finalidad es dar cuenta de una demanda sentida y antigua de los deportistas de regiones y de todas las regiones extremas, y es que se puedan financiar viajes a competencias no oficiales que sirven para preparar y medirse adecuadamente para futuras pruebas.



En tal sentido, se ha solicitado a la ministra del deporte que pueda informar a la brevedad cuál será el alcance de estos aportes, cómo se insertará a los deportistas de zonas extremas al sistema nacional de competencias deportivas y de qué manera se dará publicidad a tales recursos. Interesa cómo los colegios y diferentes grupos intermedios y organizaciones deportivas podrán acceder a este apoyo para poder competir.



De partida se anunció que se va dimensionar y hacer un catastro de cuántos niños no están pudiendo competir porque no tienen las posibilidades y que si se trasladan sí podrán estar participando en los torneos.



Precisamente, descentralizar el deporte es una antigua inquietud no solamente de las regiones extremas, sino que de todas las regiones del país.