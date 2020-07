Social 25-07-2020

Desconfinamiento paulatino: Experta entrega claves para reforzar los vínculos emocionales después de la cuarentena



Durante más de 100 días, muchas personas se vieron obligadas a tomar distancia de sus seres queridos. Sin embargo, a raíz de la baja de contagios reportados por COVID-19 en algunas regiones del país, ya se habla de levantar poco a poco las restricciones.



Durante los últimos meses, el “distanciamiento social” se ha traducido en un esfuerzo por reducir el contacto cercano entre las personas para dificultar la propagación del COVID-19. Sin embargo, recientemente las autoridades han dado a conocer una baja en el número de contagios, por lo que se espera que prontamente se inicie un plan de desconfinamiento paulatino.

Este escenario no sólo genera dudas e incertidumbre con respecto a cómo proteger nuestra salud en el día a día, sino que muchos chilenos también se preguntan cómo será “salir nuevamente a las calles”, y de qué manera retomar ciertos hábitos sociales se podrían haber modificado.

“La mayoría de las personas se han mantenido por mucho tiempo en sus casas y han dejado de compartir con seres queridos, comunicándose solo a través de pantallas, lo que pudo tener un impacto en nuestras relaciones personales y sin duda redefine los vínculos emocionales”, explica Paula González Collado, fundadora de Enea Coach, empresa especialista en coaching para personas y empresas.

Si bien volver a estar con otras personas es un sentimiento que para algunos se ha visto reforzado, en otros casos se han experimentado sentimientos de frustración e incertidumbre por la lejanía física y otras situaciones dolorosas como quiebres de parejas, distanciamiento con amistades y roces familiares. “Luego de esto no sabemos bien cuál es el siguiente paso, ya que son muchos los cambios. En ese sentido, la orientación profesional puede ser una buena guía para volver a nuestro centro, estabilizarnos emocionalmente y generar una comunicación efectiva”, comenta la especialista.

Para ello, existen herramientas que nos pueden ayudar a sobrellevar esta nueva etapa. “Los procesos de autoconocimiento son muy útiles en períodos como este, ya que nos muestran nuestros tipos de personalidad, donde cada uno representa una manera de ver el mundo, y una forma pauteada de actuar, pensar y emocionar. Estos “eneatipos” por lo general son una estrategia de defensa adoptada en la niñez, que es inconsciente, repetitiva, defensiva, y automática, pero a través de un trabajo terapéutico y nuestro propio potencial, podemos superar nuestros temores y reparar las relaciones que pudieron verse afectadas tras una vivencia inusual como esta pandemia”.”, explica la experta de Enea Coach.

Para la experta, este tipo de conocimiento también podría servir en el caso de las parejas que estén enfrentando tiempos complejos, ya que “ambos podrán empatizar con el tipo de personalidad del otro, entender por qué actúan y reaccionan de cierta forma ante determinados estímulos, y saber cuáles son los talentos que los pueden ayudar a crecer”.

En esa misma línea, Paula González Collado asegura que identificar puntos ciegos y saber cómo trabajarlos para evitar conflictos, es clave. “Alcanzar ese nivel de conciencia permite relajar las reacciones automáticas y saber dónde y por qué nos enfrascamos en batallas sin sentido. Lo principal en este proceso de adaptación, es aprender a comunicarnos desde la vulnerabilidaer d y no desde la herida. Así podremos ayudarse mutuamente sin caer en la reactividad”, explica.

En cuanto al contacto social en general, o prácticas como saludar con un beso o un abrazo, sentarse a comer en un restaurant rodeados de gente, comprar un helado de mano a mano, la cercanía en el metro o la fila del supermercado, son rutinas que hoy suenan lejanas, por lo que los expertos recomiendan tomarlo con calma.

“Estamos viviendo algo para lo cual no estábamos preparados. Por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos, identifica patrones de personalidad y cómo estos nos pueden definir previamente para enfrentar la realidad, modificar aquellos que nos obstaculizan el avance y potenciar los que nos ayudan. Para ello, existen métodos que nos pueden guiar para aceptar los cambios y comprender al hecho de tener que vivir de forma diferente”, concluye Paula González

