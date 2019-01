Nacional 27-01-2019

Desconocidos queman lanchas y vehículos en Los Ríos y en el lugar se encontraron panfletos alusivos a la causa mapuche

Seis lanchas, cuatro motos de agua y dos vehículos resultaron completamente quemados en un incendio ocurrido esta madrugada en un predio particular del sector de Melefquén ubicado en la ruta Lanco-Panguipulli de la Región de Los Ríos. El general Iván Ketterer, jefe de zona de Carabineros Los Ríos, dijo que el fiscal determinó que será la Policía de Investigaciones (PDI) la que continuará con las pericias correspondientes y que “en el lugar se encontraron dos leyendas que podrían ser vinculantes con el conflicto étnico”. Uno de los papeles que había en el sitio del suceso tiene escrito “Reima Katrillanka Youfimun Fentren Tremon Chalin. Fuera las forestales. Libertad a todos los P.P.M (presos políticos mapuches)”. El otro, dice “¡Renuncia Chadwick!”, haciendo alusión al ministro del Interior, quien ha sido cuestionado tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. El intendente César Asenjo señaló que “queremos ser enfáticos que como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera condenamos este tipo de hechos, no queremos que ocurran este tipo de situaciones en la Región de Los Ríos”. “Nosotros siempre hemos estado disponibles para el diálogo, para el entendimiento y poder solucionar todos los requerimientos que tiene la sociedad civil y los pueblos originarios”, añadió. Además, afirmó que “estamos ya tomando contacto con el Ministerio del Interior, estamos evaluando algún tipo de acción legal, sin embargo, queremos reiterar que este tipo de situaciones no deben ocurrir en la región. Vamos a seguir muy atentos esta situación”.