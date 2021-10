Crónica 15-10-2021

DESCUBRE EL MAULE” DESTACA LAS MARAVILLAS HISTÓRICAS Y NATURALES DE LINARES

La marca regional invita a la comunidad a conectarse con los atractivos naturales, históricos, patrimoniales y humanos de esta comuna del Maule Sur, a través de sus plataformas digitales.

Destacar el valor turístico, humano, gastronómico y patrimonial de todas las comunas de nuestra región, junto con informar e invitar a conocer el Maule de manera participativa y virtual, es el objetivo de Descubre el Maule al posicionar diversos atractivos turísticos locales en sus redes sociales.

Esta semana es el turno de Linares, cuyas raíces están fuertemente ligadas a lo rural y que, a través del tiempo, se ha ido urbanizando sin olvidar su identidad local, plasmada tanto en sus atractivos naturales como en su valor histórico, cultural y patrimonial, todos de libre acceso a la comunidad y los turistas.

Dentro de los lugares emblemáticos de la zona, se encuentran el Cajón del Río Ancoa y el Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno, junto con sus construcciones coloniales, sus monumentos y esculturas en su zona urbana.

Respecto al Cajón del Río Ancoa, es una zona privilegiada por sus aguas cristalinas y sus hermosas piscinas naturales del estero La Sombra. En su parte alta se puede acceder a la Reserva Natural Los Bellotos, la cual abarca las comunas de Linares y Colbún, y cuya finalidad es proteger al belloto del sur, árbol endémico de la zona.

Por su parte, el Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno es conocido popularmente como la “Patagonia escondida del Maule”, destaca no sólo por sus maravillosos paisajes naturales, sino también por el único río de la Región del Maule no intervenido, el cual se caracteriza por ser una de las aguas más puras y cristalinas de Chile. Asimismo, posee una amplia biodiversidad, gracias a la presencia de especies como el hualo, ciprés de la cordillera, roble maulino, guindo santo, loros tricahue, cóndores, carpinteros negros, zorro culpeo e, incluso, leones cordilleranos que habitan su parte alta.

Es así que mediante tips, reseñas, videos y fotografías, se entregarán detalles de la capital maulina en las cuentas de Facebook Descubre el Maule y el Instagram @descubreelmaule.cl, logrando conectar a la comunidad con los atractivos de la zona, e invitándolos a compartir sus experiencias favoritas en el lugar.

Frente a esta iniciativa, la Gobernadora del Maule y presidenta del directorio CRDP Maule, Cristina Bravo, manifestó que “estamos comprometidos en apoyar el sector turístico de nuestra región y esta campaña de Descubre el Maule busca rescatar las características únicas de nuestros territorios y, en este caso, de la comuna de Linares. Por esto, invitamos a los maulinos y maulinas a valorar los atractivos de sus territorios, junto con cuidarlos y potenciar así el turismo sustentable”.

Respecto a la importancia e impacto que tiene visibilizar los encantos locales, Diego Campaña, tour operador de Linares y uno de los fundadores de @montemapu.outdoor, cuyos servicios no sólo abarcan el turismo aventura, sino también recorridos por la zona urbana, indicó que “generar una campaña de marketing así es bueno, ya que va a llegar a gente que vendrá a la zona. Pero también hay que ser responsables con el territorio y su capacidad de carga”.

Dentro del valor propio de la comuna, Campaña apunta a los “atractivos naturales, como el Cajón del Río Achibueno, los que si bien son conocidos, recién se están masificando; y también la parte cultural que es muy rica en patrimonio y en su gente, lo que aún no se ha hecho visible del todo