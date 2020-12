Crónica 05-12-2020

“Descubre el Maule” posiciona lo mejor la región para convertirse en un atractivo nacional de renombre



Con la conocida Piedra de la Iglesia de Constitución de fondo, autoridades regionales junto a emprendedores y personajes de la zona realizaron una innovadora transmisión en vivo para lanzar la marca, destacar productos y destinos turísticos maulinos que consolidan a esta zona como el corazón de Chile.



En la playa de Constitución, una de las bellas del país, se realizó el lanzamiento de la marca “Descubre el Maule”, en un innovador evento con la comunidad local para posicionar la identidad y patrimonio maulino en Chile y el extranjero a través de www.descubreelmaule.cl y sus plataformas digitales.

Diversas autoridades y personajes destacados, encabezados por el Intendente del Maule Juan Prieto y el director de la Corporación de Desarrollo Productivo del Maule (CRDP Maule), Sebastián Pino, se dieron a conocer los pilares de esta marca que busca la reactivación económica de la región potenciando el turismo, el emprendimiento e innovación (MaulE+I) y la cultura.

El Intendente del Maule, Juan Prieto, indicó que “estoy muy contento de estar en la Perla de Maule, con esta vista maravillosa que es la Piedra de la Iglesia, uno de los lugares más conocidos internacionalmente de nuestra región. Estamos convencidos de que esta región es el corazón de Chile, tenemos atractivos turísticos hermosos, atractivos culturales como es el Ramal Talca-Constitución, así como nuestros emprendedores y la innovación tienen un gran potencial. La pandemia nos ha afectado mucho a todos y uno de los pilares es reactivar la economía, generar empleos, difundir los emprendimientos que hay hoy día y esto viene a fortalecer eso”.

Sebastián Pino, director de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule señaló que “esta marca Descubre el Maule consiste en una serie de iniciativas con la cual buscamos posicionar, tanto a nivel local como nacional, nuestra identidad, el turismo y patrimonio maulino. En la página web van a encontrar toda la información disponible en la región. La invitación a la gente es que se sume a este proyecto, que no es solamente de la institucionalidad, sino que necesitamos que todos los entes nos colaboren, que se sumen y se hagan parte”.

Miriam Concha, artesana de Rari, sector reconocido nacional e incluso internacionalmente por sus artesanías de crin de caballo, afirmó que “lo importante de esto es que es una artesanía que es muy especial, no se hace en otro lugar del mundo. Como ha sido un año muy muy difícil, los dejo invitados a que valoren el trabajo de los artesanos, no solo de Rari, sino que de la región”.

Junto con el posicionamiento nacional, a través de ProChile Maule y su directora Julieta Romero, Descubre el Maule comenzó con campañas de marketing digital a nivel internacional en los mercados de China, Estados Unidos, Brasil, Colombia y México como una estrategia para promocionar la región fuera del país, mostrando el potencial turístico, gastronómico, agroindustrial, comercial y cultural del Maule.