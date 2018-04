Opinión 12-04-2018

Descubridor de detalles

Nuestros días parecieran todos los mismos, monótonos, lineales, predecibles, movilizando nuestro cuerpo desde un punto A al punto B repitiendo un sinnúmero de actividades y acciones, todas las mismas de ayer…las mismas de mañana. Pero no es sólo el cuerpo, también el pensamiento se ha vuelto en demasía convergente, monocromático como un escupo maravilloso de la mente que vuela breve y breve cae para morir en el suelo por donde se arrastran los afectos y las creatividades. Si no fuera por el cielo, por la tierra y por los árboles; poco nos daríamos cuenta que el tiempo transcurre y cambia, muta gradualmente, se posa sobre las hojas y las flores tiñéndolas de diversos colores, carga el cielo de luz y ciudades vagabundas cargadas de sol o satisfechas de aguas.

Las estaciones del año son una dádiva maravillosa de la naturaleza y de su Arquitecto, escenarios distintos de una obra teatral titulada “existencia”, cada amanecer ha de ser, un nuevo acto, pero aquí bajo la mirada de los dioses y de los astros, los actores recibimos de paga únicamente alegrías y tristezas, experiencias que satisfacen el bolsillo sinuoso de la memoria y rebasan la copa insatisfecha del corazón. Somos pobres en tantas cosas, sin embargo ricos en otras tantas. Pobres sobre lo que vemos, ricos sobre lo que no miramos.

Nuestros días parecieran todos los mismos, pero los días de la tierra son todos distintos. Cada vez que llueve, me parezco más a la tierra, más al barro y más a la greda. Es como si mi mismo espíritu escapara y se engrandeciera hasta abarcarlo todo y llorara de gozo con lágrimas de rememoranzas sobre los tejados del pueblo. Yo estoy consciente del amor que nos profesamos con la lluvia, presiento de algún modo que es madre de la misma poesía, que caminaba dando sus primeros versos ya en los años de la adolescencia. Secretos, susurros y cuentos diluvianos envueltos en exquisita penumbra y misterio son los que me trae cuando cae sobre el techo, ¿han descifrado su mensaje fraccionado en millones de letras, todas iguales, todas distintas?





Yo soy un amante empedernido de la lluvia, amo caminar por las calles junto a ella de la mano y del cuerpo, haciéndonos el amor mutuamente. Yo amo la lluvia pues me trae de algún lugar pedacitos de infancia, y es allí cuando veo en la gota la partícula de un niño, es que comprendo todo…ayer, hoy y mañana; vestidos distintos para los mismos minutos, nombres distintos para las mismas horas, siempre hay un amanecer y luego un crepúsculo… ¿qué es lo que hace diferente un día de otro? La lluvia me ha revelado un secreto luego de años de amoríos y pasiones: aprenda usted a descubrir y contemplar los detalles que hay bajo el gran velo de la monótona rutina, descubra y satisfágase en las cosas pequeñas, sutiles; en los detalles de la existencia hallará la sorpresa, miles de pequeñas grietas que rompen el tejido del tiempo y del espacio introduciéndonos a subdimensiones profundas e inexploradas.

Cuando ya todo bajo los cielos ha sido descubierto y de todo se han apropiado…descubridor de detalles es el más bello oficio, desde allí a poeta sólo hay un par de pasos.



Boris Albert. Filósofo y Psicopedagogo

