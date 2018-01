Deporte 25-01-2018

Desde 2013 impulsada por la UCM Desde artes marciales hasta astronomía: Exitosa escuela de verano al servicio de la comunidad

Con el gran objetivo de extender y acercar el quehacer universitario hacia la comunidad, el Instituto de Estudios Generales (IEG) de la Universidad Católica del Maule (UCM) llevó a adelante con éxito la sexta versión de su Escuela de Verano.

Más de 100 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del sector norte de Talca, -en la Parroquia San Alberto Hurtado-, pudieron disfrutar los cerca de 20 talleres, que incluyen las temáticas de arte, salud, kinésica, astronomía, ciencias básicas, medio ambiente, música, canto, artes manuales, artes marciales, etc.

“La gente se siente con la oportunidad de aprender algo nuevo y a la vez recrearse, mientras que la UCM logra poder vincularse con las personas y hacerse presente en medio de la gente. Eso es muy importante, es nuestra misión como universidad, el servir a la comunidad en la que existes”, reflexionó la Dra. María Verónica Figueroa, directora del IEG de la UCM.

Esta iniciativa, financiada y apoyada por la Dirección General de Vinculación de la Universidad Católica del Maule, se realiza desde 2013 y cada tres años va rotando su lugar físico. En ella no sólo participan académicos del Instituto de Estudios Generales, sino de las diversas unidades y facultades de la casa de estudios.

“Buscamos vincular a la UCM con el medio local, poder servirlos en la parte formativa como también recreacional, llevando lo que hacemos hacia la comunidad. Aquí hay muchos niños que, por ejemplo, no tienen la posibilidad de salir de vacaciones”, destacó Figueroa.

Asimismo, Esteban Nuñez, coordinador de la Escuela de Verano 2018, junto a Danila Merino y Rossana Godoy, relevó el contacto con la gente, quienes veían y se imaginaban de una forma muy distinta el rol que ejerce un profesor universitario.

“Ha sido bastante enriquecedor el salir de nuestra burbuja, ver una realidad distinta, donde las necesidades son diferentes. La idea es acercarnos, mostrarle las disciplinas que entregamos en la universidad, proporcionarles herramientas en las distintas áreas. Fue bastante bien recibido, la gente está muy agradecida”, concluyó Nuñez.