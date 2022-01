Crónica 18-01-2022

Desde caso sospechoso hasta persona en alerta de covid: La nueva categorización del Minsal ante presencia de Ómicron

Ante el aumento de casos a nivel nacional de covid-19 y la presencia de la variante Ómicron, la ministra de Salud (s) María Teresa Valenzuela, anunció cambios al plan del manejo de la pandemia. "Esta nueva variante ha demostrado ser muchísimo más contagiosa, ha sido capaz de desplazar a la variante Delta. En Reino Unido, se ha determinado que es 3.2 veces más fácil de diseminarse en contactos domiciliarios comparados con Delta, pero han señalado que el cuadro clínico es leve/moderado y de resolución más rápida," aseguró en un nuevo reporte del Ministerio de Salud (Minsal).

Agregó que "los síntomas inician entre uno y tres días de la transmisión, más rápido comparado con Delta, y la duración del cuadro clínico es variable, alrededor de tres a cinco días". Con todo, puntualizó en que para el manejo de Ómicron en el país habrá cuatro nuevas categorías según cada situación de riesgo. Se trata de "caso sospechoso, caso confirmado, contacto estrecho y persona en alerta de covid". Caso sospechoso Según el Minsal, quienes tengan síntomas de SARS-CoV-2 serán considerados "casos sospechosos". La ministra (s) confirmó que "las personas que presenten síntomas de coronavirus, son consideradas como casos sospechosos" y aseguró que deberán "consultar en el centro de salud más cercano y aislarse hasta tener el resultado". Caso confirmado Se trata de un caso confirmados de covid-19, cuando la persona tiene un examen PCR o de antígeno positivo. Ellos, deberán aislarse por siete días, siendo el 0 el primero en el que se presentaron los síntomas o desde que se tomó la muestra de SARS-CoV-2 (en el caso de los asintomáticos). En este caso, el pase de movilidad quedará en estado "no habilitado" durante el periodo de cuarentena. En el aspecto de trazabilidad, la persona será contactada por la autoridad sanitaria que le dará indicaciones, evaluará la necesidad de residencia sanitaria o solicitará la dirección donde hará el aislamiento. En esa línea, Valenzuela reiteró que para llevar a cabo la cuarentena, seguirá disponible la oferta de residencias sanitarias gratuitas para las personas enfermas que no puedan tener un adecuado aislamiento en el domicilio, o que requieran un monitoreo especial de síntomas por parte del personal especializado. Además, que se continuará con el programa de control de aislamiento domiciliario que son "quienes garantizan que las personas aisladas se encuentren en el domicilio declarado a la autoridad sanitaria". De manera adicional, afirmó que habrá un nuevo enfoque centrado en el mensaje "si me enfermo, yo te cuido". "La persona deberá dar aviso a su condición de caso confirmado a todas las personas que pueda contactar con las que ha tenido contacto sin la utilización correcta de la mascarilla desde los dos días antes del inicio de los síntomas o de la toma de muestra del examen y deberá indicarle que son personas en alerta covid", destacó la ministra (s). Contacto estrecho Es contacto estrecho quien en contexto de brotes es catalogada así exclusivamente por la autoridad sanitaria, quien realizará una exhaustiva investigación epidemiológica para determinar las conductas a seguir. Se debe realizar un examen PCR o de antígeno al quinto día de haber estado en contacto con el caso. Debe estar atento a la presentación de síntomas hasta 10 días desde el último contacto cercano en caso covid-19. En tanto, el aislamiento será de acuerdo a la instrucción de la autoridad sanitaria, según el resultado de la investigación epidemiológica. Persona en alerta covid Por último, la persona en alerta de covid es quien es informada por un caso confirmado. "Estas personas deberán seguir una serie de recomendaciones con el objetivo de cuidarse a ellos, a sus seres queridos y comunidad en general", dijo Valenzuela. Añadió que deberá "realizarse un examen PCR o antígeno, al quinto día de haber estado en contacto con el caso. Si presenta síntomas debe testearse de inmediato, extremar las medidas de autocuidado, evitar actividades masivas, y preferir el teletrabajo. Además deberá alertar a las personas que lo rodean". Por último, dijo que "se mantendrá la trazabilidad por parte de la autoridad sanitaria en situaciones específicas enfocadas en poblaciones vulnerables y centros especiales".